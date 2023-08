Se llevaron a cabo este domingo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con una participación de menor al 70%, que podría crecer en las elecciones generales de octubre.

En Argentina votar es obligatorio para aquellos mayores de edad y hasta los 70 años, pero muchos no concurrieron a las urnas el pasado domingo, por lo que surge la duda sobre sus esas personas podrán ejercer su voto en la primera vuelta electoral.

No existe una prohibición o limitación para votar en las elecciones generales habiendo estado ausente en las primeras, pero sí existe multa para quienes hayan decidido no sufragar y no puedan justificarlo ante la Justicia Nacional Electoral, además de la incorporación al Registro de Infractores al deber de votar.

Los argentinos mayores de edad (hasta los 70 años) y que se encuentren dentro de una distancia de 500 kilómetros de su centro de votación, deberán asistir de forma obligatoria a votar en las PASO (y en las generales) para no adeudar multas en el Registro de Infractores.





