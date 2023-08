Primera aparición de Bertín Osborne después de que hace tan solo unos días diferentes medios de comunicación publicasen que espera un niño junto a Gabriela Guillén. Una noticia que la ex ‘amiga especial’ del cantante negaba muy enfadada en un vídeo publicado a través de sus redes sociales, preguntándose quién está filtrando información sobre su embarazo y asegurando que a pesar de que ya sabe el sexo ni siquiera se lo ha contado a su propia familia.

Pero no es el único motivo por el que el artista está en el ojo del huracán mediático, ya que todo lo que dice y hace se mira con lupa y su concierto en Elche hace una semana sigue trayendo cola. Y no solo por quitarse la camisa y presumir de pectorales mientras tomaba una copa de vino ante un público entregado, sino por sus declaraciones afirmando que «en este país donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda es en la música, en la televisión y en el vino». «Los he probado los tres. Llevo toda la vida encontrándome como inútiles», añadía, en clara referencia a la expectación mediática que rodea su futura paternidad.

Y por eso en su reaparición en Alfaro -donde su actuación ha generado una gran controversia puesto que mucha gente pidió que no se le contratase por «machista y homófobo»- Bertín ha decidido blindarse tanto de los medios de comunicación como de sus detractores.

Para ello ha tomado fuertes medidas de seguridad y ha accedido al recinto del concierto en un coche con cristales tintados y rodeado de agentes de la autoridad. Varias unidades de la Guardia Civil y de la Policía Local han protegido al artista, que ha conseguido matener a las cámaras lejos y esquivar las temidas preguntas sobre el hijo que espera con Gabriela Guillén -dejando en el aire si es un niño como se ha dicho- y sobre su demanda a Chabeli Navarro por falsedades y revelación de secretos, sobre la que no ha hecho declaraciones.

Ya en el escenario, Bertín ha recibido el cariño del público de Alfaro y tan solo se han escuchado vítores y aplausos a pesar de las protestas que hubo por su contratación. Menos locuaz que en su concierto en Elche, el artista ha brindado con una copa de vino «como los toreros» y ha recordado emocionado a su madre: «Siempre me dijo ‘inténtalo, porque si lo intentas seguro que lo consigues. Y la verdad es que gracias a Dios lo pudo ver antes de irse. Cada vez que canto estas canciones me acuerdo de ella y siempre se las dedico».

COTILLEO