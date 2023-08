A estas alturas todo el mundo sabe que Marta Riesco es uno de los rostros más polémicos de la pequeña pantalla, a pesar de que lleva mucho tiempo apartada de los platós de Telecinco. Ahora trabaja como escritora en un medio digital y lo cierto es que ha demostrado tener una gran capacidad literaria porque todas sus columnas se convierten en un éxito y alcanzar una gran repercusión. Marta Riesco comparte su vida con sus seguidores a través de esta plataforma y lo último que ha hecho ha sido confesar un episodio que nadie conocía y que ha emocionado mucho a aquellos que verdaderamente le siguen por cariño y respeto. Y es que marta se ha convertido en una gran influencer. Trabaja con varias marcas al mismo tiempo y no hay evento que se precie que no cuente con su presencia.

Marta Riesco ha vivido una situación realmente delicada. Cuando rompió con Antonio David Flores todo su mundo se vino abajo porque de un momento a otro se quedó sin aquello que más quería: Por un lado perdió su puesto de trabajo en Mediaset y por otro al que pensaba que era uno de sus grandes amores. Ahora Marta se arrepiente de haber sentido aquello y considera que su relación con Antonio David Flores le ha hecho pagar un precio demasiado alto. Es más, ha llegado a decir que su madre «enfermó», palabras textuales, después de todo lo que le sucedió con el exmarido de Rocío Carrasco.

La última confesión de Marta Riesco en su columna ha sido todo un éxito. A pesar de que la periodista pueda tener gente en contra, nadie puede negar que tiene una gran capacidad literaria y que está preparada para entretener a sus lectores. En Cotilleo.es sabemos que Marta recibió una propuesta de una editorial muy importante justo después de salir de Telecinco y Antonio David Flores le dijo que no la aceptase porque no quería ver salpicado por este proyecto. Marta lo rechazó y con el paso del tiempo confesó que había hecho este sacrificio porque estaba realmente enamorada y lo único que quería era proteger a su novio.

>Marta Riesco ha contado que en el pasado sufrió una pérdida muy dolorosa para ella y su madre, que según sus palabras no atravesaba una situación económica demasiado airosa, le regaló un crucero para que tomase aire y disfrutase de la vida.

«Una mañana mi madre, con la ilusión de que tener nuevos planes mejoraran mi estado anímico, vino tan contenta: “Hija, he cogido una oferta para irnos de crucero. Hay que cambiar de aires”. Llorando le dije que no, que no quería ir, que me daba miedo “¿Y si no puedo salir del barco cuando quiera? ¿Y si me quiero bajar del barco y estoy en alta mar?” Mi madre me miró apenada y entendió que tenían que llevarme al médico ¿Cómo podía yo tener esos pensamientos en vez de estar feliz por el esfuerzo que estaba haciendo mi madre para que nos pudiéramos permitir un viaje?», escribe.





