Dos revistas muy conocidas en España han sacado a la luz unas fotografías de Rodolfo Sancho que demuestran como es la situación que está sufriendo tanto él como toda su familia desde que Daniel Sancho ingresó en la cárcel de Koh Samui. El hijo del actor antes de todo este escándalo se dedicaba a las redes sociales y tenía un canal de YouTube que destinaba a publicar recetas. No obstante, su mayor éxito mediático era pertenecer a la familia Sancho. En Cotilleo.es recordamos que Daniel es nieto de Sancho Gracia. Pertenece a un clan muy importante y fuentes cercanas aseguran que siempre ha sabido que sus apellidos eran reconocidos en todo el país y supuestamente mantenía una actitud altiva por este motivo.

El periodista y reportero de Telecinco Jorge Luque ha explicado cuáles son las novedades de Daniel Sancho después de que la policía tailandesa haya pedido para él pena de muerte por el asesinato de Edwin Arrieta. Varios testigos aseguran que Rodolfo y su familia están relativamente tranquilos porque Tailandia nunca ha aplicado esta pena con los extranjeros, pero las imágenes que han salido publicadas de el actor en su casa de Fuerteventura no concuerdan con esta teoría. Rodolfo Sancho, atendiendo a las imágenes que han visto la luz en las últimas horas, está viviendo una situación compleja y preocupante y su rostro es buena muestra de ello.

El periodista mencionado en líneas anteriores asegura que Daniel ya sabe lo que ha pedido la policía tailandesa para él. «Dicen que Daniel Sancho ha confesado en todas sus declaraciones que él lo apuñaló con unos cuchillos comprados con premeditación», explica el reportero. «El director de la prisión dice que el detenido no está tomando ninguna medicación contra el estrés por algún tipo de enfermedad psiquiátrica, por si estuviera muy afectado con lo que está ocurriendo», añade. Estos datos de última hora publicados en El programa del verano no han hecho más que aumentar la tensión de la familia Sancho.

>El reportero del citado programa de Telecinco asegura que la policía tailandesa está atendiendo a algunos periodistas. «La policía estuvo hablando conmigo, me dijo que había muchos periodistas en la isla», explica. Las autoridades consideran que Daniel Sancho mató de forma premeditada a Edwin Arrieta porque le pillaron en unas cámaras comprando bolsas, cuchillos y utensilios de limpieza para el presunto crimen. La justicia todavía debe dictar sentencia y en este espacio de tiempo todo el mundo se está acordando de la situación de Rodolfo Sancho, quien ha sido captado en su casa familiar con el rostro serio y preocupado y dos revistas diferentes han llevado este material a su portada.

En Cotilleo.es sabemos por qué Rodolfo Sancho no está en Tailandia ayudando a su hijo y hay una explicación razonable que resolverá muchos interrogantes. El actor intentó viajar al citado país para ponerse en contacto con la embajada, pero se ha dado cuenta de que no va a poder hacer mucho porque su hijo está incomunicado y el proceso de investigación vive un momento bastante tenso. Tanto Rodolfo como su ex se plantearon pasar una temporada en Tailandia e intentar colaborar con los abogados que han contratado para solucionar los problemas de su hijo, pero de momento Daniel no cuenta con ningún permiso y no van a poder verle. Así que han tomado una contundente decisión que está dando mucho de que hablar.

