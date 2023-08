Albert Rivera ha dado mucho de que hablar desde su discreta separación de Malú pero sobre todo desde que salieron a la luz unas imágenes del ex político junto a la actriz Aysha Daraaui con lo que se dio a entender que entre ellos ya existía una relación sentimental, pero ninguno quiso hablar del tema o desmentir su relación aunque si es cierto que él habló con los medios para pedirles que respetasen su intimidad. A la vez que ciertos amigos cercanos al ex político dijeron a la prensa que ellos no eran pareja y que no se le diera más vueltas al tema.

Así Albert Rivera tras cuatro años de relación con la conocida cantante Malú y una hija en común sin dar un comunicado o actualizar ante la prensa su separación decidieron tomar caminos por separado, y se ha conocido de manera oficial esta ruptura a través de las imágenes en la playa del político y la actriz. Pero aunque estas imágenes hayan dado a entender que entre ambos existía una relación, hasta que salieron de nuevo una fotografías de Albert Rivera con una joven rubia y que desmentía que existiese ninguna relación con la actriz.

Malú por su parte las veces que le han preguntado por su relación con Albert o si se habían separado ella nunca ha querido hablar del tema y ha descartado afirmar o negar la separación del padre de su hija, por lo que, los motivos que han llevado a que ambos se decidieran separar no se conocen todavía. Además por lo que se está viendo y con el nuevo noviazgo de Albert Rivera se prevé que ninguno de los dos quiera hablar del tema.

Ahora que Albert ha hecho pública su relación con una nueva persona todo el mundo quiere saber quién es la nueva ilusión del ex político, ya que, su actual pareja no pertenece al mundo de la política ni es actriz, pero poco a poco se van conociendo más detalles sobre quién es Carla.

Albert Rivera tiene nueva novia y ella es Carla Cotterli, esta se dedica al mundo de la moda y además también se dedica a la creación de contenido en sus redes sociales pero sobre todo en Instagram. Por lo que se ha conocido de ella además de lo que se conoce a través de su Instagram es que Carla lleva una vida entretenida que divide entre planes con amigas, su pasión por la naturaleza, los animales y los paisajes, sobre todo, los que tienen que ver con el mar y la playa.

