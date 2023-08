La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que su «compromiso absoluto» con la sociedad es «seguir peleando juntos por el futuro de todas las familias argentinas».

Tras su triunfo en la interna opositora y su encuentro con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la referente del PRO recordó las movilizaciones en contra de la «cuarentena eterna» durante la pandemia de Covid-19, momentos en que empezó a levantar el perfil como dirigente de la oposición.

«Hace tres años me paré con ustedes contra la cuarentena eterna y les dije que tenía la obligación moral y política de representarlos, que no estaban solos», sostuvo la ex ministra de Seguridad.

