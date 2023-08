La devaluación del tipo de cambio oficial que realizó el Gobierno en el inicio de la semana y la disparada del dólar libre que continúa sin freno, dejan sin precios a los distintos rubros comerciales que se encuentran con las ventas prácticamente paralizadas.

En el sector de la construcción, los corralones tuvieron que paralizar las ventas ya que los proveedores que les brindan los materiales de obra no están haciendo entregas por la ausencia de precios de referencia. Así lo explicó Alejando, dueño del corralón Construtodo en diálogo con “El día menos pensado” por radio Splendid, quien reveló que “estoy abierto pero tengo mercadería que no tiene precio, por lo que no tengo forma de vender”.

En ese sentido, manifestó que “estamos angustiados como comerciantes porque no sabemos como reaccionar porque no queremos perjudicar a los clientes”, precisando que “los precios están parados”, ya que “las fábricas suspendieron las ventas”, por lo que “el proveedor no vende, no entrega mercadería ni te pasa el precio”.

El comerciante calculó que el aumento de los precios aproximadamente es un 25% más, revelando que “la lista de precios del lunes aumentó un 15% el martes y hoy miércoles un 10%”. A raíz de eso explicó que “no estoy vendiendo porque no quiero robarle a la gente la plata, ya que no se si con un 25% de aumento lo estoy matando o me estoy cubriendo solamente del incremento”, aunque indicó que “algo estoy obligado a vender porque necesito la plata para afrontar los gastos que tengo”.

En el caso de los electrodomésticos, se observa un escenario parecido donde los comercios continúan abiertos pero los proveedores suspendieron las entregas por la falta de precios, lo que dificulta la comercialización de los productos, especialmente los que cuentan con componentes importados.

