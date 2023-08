Triste noticia para el tenis: Juan Martín Del Potro no jugará el US Open 2023. El argentino lo confirmó en las últimas horas en sus redes sociales con una carta.

El tandilense lo había prometido previo al Mundial de Qatar y por estos meses lo tenía “muy ilusionado”, confesó en el mensaje.

Por último, avisó que su principal objetivo es buscar “las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida”.

Delpo no podrá estar en el Abierto de Estados Unidos a raíz de sus lesiones: “Mi cuerpo no me acompaña al 100 %. También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso”.





