La directora del Hospital Independencia, Dra. Andrea Dorado mantuvo una reunión con el Dr. Julián Serrano, bioquímico y presidente del Comité organizador del Encuentro Internacional sobre Micosis Endémicas de las Américas (IMEMA – International Meeting on Endemic Mycoses of the Americas) y del Simposio Internacional sobre Micosis de Implantación (ISIM- International Symposium on Implantation Mycoses), que se realizarán en el Nodo tecnológico el 25 y 26 de septiembre.

Durante la reunión, se abordó la importancia de la participación de los profesionales de la salud en estos eventos de magnitud internacional, que contarán con la disertación de referentes del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), de los investigadores más destacados de estas patologías en Argentina, Brasil, Colombia, México, Países Bajos, Paraguay y Uruguay.

“Es un gran honor para nosotros invitarlos cordialmente a asistir al 2° Encuentro Internacional de Micosis Endémicas de las Américas (IMEMA) y al 1° Simposio Internacional de Micosis de Implantación (ISIM). Con base en la gran experiencia del 1º IMEMA, se propone un amplio foro de discusión científica sobre las micosis endémicas sistémicas, pero incorporando las micosis de implantación, cuya incidencia también es muy importante en las Américas”, señaló el Dr. Serrano.

Estos encuentros científicos brindan además, la oportunidad de interactuar con un gran número de líderes de opinión y destacados científicos altamente calificados de diferentes países americanos. Se discutirán los aspectos clínicos, los desafíos del tratamiento y las nuevas tendencias y desarrollos en el diagnóstico, pero también los avances y avances de la epidemiología y los hallazgos de la investigación en el campo de la patogenia de los hongos causantes de estas micosis.

“Estos encuentros científicos se realizarán en Santiago del Estero, como lugar emblemático, por su incidencia de micetomas y porque tres de las micosis sistémicas endémicas se presentan en esta histórica provincia argentina”, concluyó el presidente del comité organizador.