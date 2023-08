Lo último que se sabe sobre la situación legal de Daniel Sancho es que está interno en la cárcel de Koh Samui porque las autoridades tailandesas le consideran culpable de un crimen premeditado y exigen una condena muy dura para él. En la rueda de prensa que ha dado la Policía han asegurado que el hijo de Rodolfo Sancho planeó el asesinato de Edwin Arrieta y que no fue fruto de una discusión espontánea. Pero es cierto que hubo una pelea entre ellos presuntamente motivada por los celos, detalle que correspondería con la primera versión que el joven cocinero puso encima de la mesa después de ser detenido. Cuando todo este escándalo saltó a la luz Daniel aseguró que estaba teniendo muchos problemas con Edwin Arrieta porque presuntamente este tenía fijación con ser su novio y formalizar la relación.

Un programa de Telecinco ha hablado con un testigo llamado Carlos Zuleta que asegura ser íntimo amigo de Edwin Arrieta. Carlos insiste en que Edwin estaba enamorado de Daniel, pero cree que el sentimiento era correspondido porque el médico planeaba mudarse a España y montar dos clínicas de cirugía: una en Barcelona y otra en Madrid. La colaboradora Alejandra Rubio tiene mucha relación con el entorno de Daniel Sancho y ha asegurado que todos los amigos del cocinero conocían de la existencia de Edwin, pero niega que fueran conscientes de una presunta relación sentimental entre ellos. Siguiendo su exposición, Edwin se portaba muy bien con Daniel porque eran amigos y se ofreció a invertir en su negocio, igual que quería participar en varias empresas que pertenecían al entorno de Sancho.

La policía tailandesa asegura que Daniel Sancho acabó con la vida de Edwin Arrieta tras una discusión porque intentó romper con él y el médico no lo aceptó. Fuentes cercanas han explicado el motivo de esta acalorada discusión que tristemente acabó en tragedia. Aseguran que Daniel había conocido a una chica y pretendía casarse con ella, por eso necesitaba cortar con Edwin, quien presuntamente estaba insistiendo demasiado en continuar con la relación que mantenían. Tampoco podemos olvidar que el hijo de Rodolfo Sancho ha reconocido que en su momento mantuvo relaciones íntimas con el cirujano.

>El entorno de Daniel Sancho ha negado la relación sentimental entre el joven cocinero y Edwin Arrieta y han recordado que Daniel viajó a Tailandia teniendo novia. Sobre esta última hay datos muy contradictorios porque algunos dicen que se llama Paula y otros creen que se llama Laura, pero sea cual sea su nombre lo único que está claro es que no va a participar de este entuerto porque está realmente sorprendida y no sabe cómo ayudar al hijo de Rodolfo Sancho. Un medio tailandés insiste en que Daniel estaba ilusionado con otra mujer, que no es ninguna de las mencionadas anteriormente, y que quería casarse con ella.

«Sancho le dijo a los investigadores que tuvo una pelea con Arrieta el pasado miércoles después de que le pidiese romper porque iba a casarse con otra persona, asegura el capitán de policía Sucheep Chadakarn”, afirman en NBC News. “Él dijo que si la conversación no salía bien pensó que iba a tener que matarle porque tenía una pareja que le esperaba para casarse», añaden. Supuestamente Daniel ha reconocido todo esto y ha asegurado que Edwin Arrieta no se tomó bien la ruptura.

