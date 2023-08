Luego de las elecciones del domingo, Argentina aumentó el ritmo de devaluación del peso en relación al dólar oficial y preocupa en el sector del turismo, la hotelería y la gastronomía.

«El precio de la carne subió muchísimo, el café, van llegando de a poco los cambios de todos los precios. El compromiso entre el cambio de precio y la venta, es muy grande así que hay que tener muchísimo cuidado, para ver cómo se hace para trasladar los precios y que no decaiga radicalmente la venta», explicó.

Por otro lado, reconoció que en ninguno de los casos es directo el traslado, porque en la formación de precios la mercadería es una de las partes, entonces no impacta de forma directa el 100%. «El tema está en que todavía no se ha acentuado y no sabemos donde paran los aumentos, hasta dónde van a llegar como para poder tener un panorama mucho más claro y empezar a trasladarlo de forma paulatina. Primero buscar precios para la compra y de los proveedores habituales tratar de negociar con ellos y sino salir a buscar nuevamente precios para validar un poco esta situación y no trasladarlo tanto a los precios para no afectar a las ventas».

LV12