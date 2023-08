En la última semana se ha hablado mucho de la hija de Terelu Campos porque la colaboradora se ha separado de su familia para profesionalizar su perfil de tertuliana y lo cierto es que está teniendo tanto éxito que cada vez tiene más demanda dentro de Telecinco. En Cotilleo.es estamos en disposición de afirmar que los primeros planes de Alejandra Rubio nada tenían que ver con la televisión. La joven empezó a estudiar derecho porque no quería aprovecharse de la popularidad de sus apellidos y sus intenciones eran ejercer de abogada lejos de los medios de comunicación, pero más adelante se dio cuenta de que no era lo suyo y tuvo que cambiar de planes de forma repentina. Alejandra también ha aprobado suerte en el mundo del diseño, pero su paso por la universidad no le dejó un buen sabor de boca y tuvo que cambiar de rumbo.

Alejandra Rubio, en contra de lo que pueda parecer, es una persona bastante tímida y evita las situaciones complejas porque no quiere estar en el centro de todas las miradas ni generar titulares que puedan situar a su familia en un compromiso. Por ese motivo, cuando llegó a la universidad dispuesta a convertirse en una diseñadora de éxito, se topó con una situación que no era de su agrado y poco a poco fue abandonando sus estudios hasta que dio el paso definitivo y comenzó su andadura por los programas de Telecinco. De un momento a otro se convirtió en un personaje estrella porque tuvo muchos problemas con Carmen Borrego. La colaboradora siempre ha sido muy sincera y fue la primera vez que se empezó a escuchar que la familia Campos tenía problemas.

Terelu Campos ha reflexionado en el espacio que tiene en la revista Lecturas acerca del cambio de rumbo que ha dado la trayectoria profesional de Alejandra. En los últimos días su perfil se ha profesionalizado bastante porque maneja muy buena información sobre el entorno de Daniel Sancho y está dando una serie de pistas para intentar esclarecer los hechos y comprender por qué el hijo de Rodolfo Sancho cometió el asesinato de Edwin Arrieta. Pero, ¿qué le ha dicho exactamente Terelu? Lo sabemos. Tenemos sus palabras exactas y también conocemos el motivo por el que Campos ha tenido este bonito gesto con su hija.

>En Cotilleo.es sabemos el motivo por el que Terelu Campos ha tenido un gesto tan cómplice con su hija. La comunicadora reconoce que siempre ha sido muy exigente con ella y piensa que ha llegado el momento de felicitarle públicamente porque en el caso de Daniel Sancho ha demostrado que está muy por encima de lo que sus detractores opinan de ella. Las palabras de Terelu están generando mucha repercusión y lo cierto es que es de las primeras veces que habla de este tema porque siempre intenta diferenciar su vida profesional de la personal.

«Descubro que mi hija, Alejandra, tiene conocimiento e información de lo que ha pasado. Daniel Sancho y ella conocen a gente en común. Al principio, me sorprendo y la llamo. Me dice: “Mamá, no te puedo decir nada. Prefiero atarlo todo antes de decir las informaciones que tengo”. Me consta que escribió a Daniel a su móvil, pero ya había entrado en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia. Después de ver y leer todas las informaciones sobre este caso en los medios de comunicación tengo que decir que me siento orgullosísima de mi hija. ¡Si no lo digo reviento!», ha escrito exactamente. Terelu ha recalcado que Alejandra no ha necesitado ayuda de nadie y que no le ha pedido opinión, simplemente ha hecho lo que sus responsables esperaban de ella.





