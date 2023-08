El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, dio el batacazo el domingo pasado al imponerse en las elecciones primarias y tras su victoria, personajes del mundo artístico se expresaron en su contra, Nancy Duplaá y Pampita fueron las más recientes, y el libertario respondió.

La primera en alzar la voz fue la cantante y actriz Lali Espósito. En su cuenta de Twitter, la ex Casi Ángeles escribió: «Qué peligro. Qué triste todo». En diálogo con Radio Rivadavia, Milei fue consultado por el tema y respondió: «Perdón, no, no se quién es», aseguró el economista en diálogo con el programa «Pan y circo», que conduce Jonathan Viale.

«Está bien, pero qué se yo, yo escucho los Rolling Stone o escucho ópera, no soy muy idóneo en música popular», agregó el economista. Más tarde, tras recibir críticas en las redes sociales, Lali subrayó que siempre estará «del lado del que no se caga en lo ganado en materia de derechos».

Además de Milei, hoy Carolina Piparo, candidata a gobernador de Buenos Aires por LLA, cruzó la artista pop: «Ayer vi un debate en las redes sobre una cantante que decía: ‘Qué peligroso, gente anti derechos’. Yo creo que toda esa gente, con su voto, nos ha mostrado que finalmente no hay ningún derecho en este país».

García Moritán es legislador porteño y fue precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos. Sin embargo, dos semanas antes de las primarias se bajó para apoyar a Jorge Macri, quien ganó la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad.

