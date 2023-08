El príncipe Alberto antes de casarse con Charlene de Mónaco tuvo un hijo con Nicole Costa, una azafata de origen congoleño, durante un breve noviazgo pero al no haber nacido dentro del matrimonio ya que nunca llegaron a casarse. Por lo que aunque el príncipe Alberto decidió reconocer a su hijo y darle el apellido Grimaldi no puede acceder al trono debido a que la Constitución de Mónaco no reconoce los derechos de sucesión a los hijos nacidos fuera del matrimonio.

Así que Alexandre Grimaldi, hijo del príncipe Alberto, nunca podrá reinar en Mónaco debido a que Mónaco no le reconoce este derecho de sucesión y ahora que en breves va a cumplir 20 años ha decidido hablar sobre este tema en exclusiva para la revista Vanitatis y en relación a su situación ha definido que aunque él no haya nacido dentro del matrimonio de sus padre advierto que no es «un hijo ilegítimo», y que este adjetivo para él es algo «insultante».

Su situación es diferente a la del resto de los miembros de la familia Real monegasca debido a que aunque él esta reconocido por su padre y tenga el apellido Grimaldi nunca ha vivido en el palacio como el resto de sus familiares y que debido a que lleva este apellido él no se plantearía desfilar como modelo para una pasarela,: «Mi padre es Príncipe y jefe de Estado y, personalmente, yo no me imagino desfilando en una pasarela».

Aunque Alexandre fue reconocido por su padre cuando era pequeño la realidad es que en los recuerdos de Alexandre, el príncipe Alberto, siempre ha estado presente en su vida y ha participado de ella ejerciendo su papel de padre con él, aunque admite que sabe que tiene un padre «fuera de lo común». El hijo del príncipe Alberto lleva como único apellido Grimaldi y como él mismo ha confesado es debido a que no quiere que hablen de él como el hijo ilegítimo del príncipe Alberto de Mónaco. Y sobre este tema señala que,: «Ninguno de mis padres estaba comprometido ni en otro matrimonio y no han cometido adulterio».

Alexander Grimaldi habla de la presencia de su padre el príncipe Alberto desde pequeño y recuerda su infancia como una etapa muy feliz en la que podía contar con la presencia de ambos padres. Mientras que para el futuro el joven no tiene expectativas sobre tener un papel dentro de la familia Real o al lado del príncipe Alberto, pero por ahora para su futuro laboral está estudiando actualmente Administración de Empresas en Reino Unido.

