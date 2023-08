Malú hace un tiempo de manera muy discreta y poco pública que ella y el ex político Albert Rivera se habían separado y ninguno había confirmado o desmentido estos rumores hasta que salieron una imágenes de Albert Rivera con otra mujer en la playa, y que además de confirmar la ruptura con la cantante Malú daba mucho de que hablar por que se conocía así a la nueva pareja del verano pero que al poco se desmintió y salieron a la luz unas imágenes que demostraban quién era la verdadera pareja de Rivera.

Hace unas semanas Albert Rivera era pillado con la actriz Aysha Daraaui en una playa que daba pie a pensar que entre ambos existía una relación sentimental, pero ninguno quiso hablar sobre este tema e incluso los amigos de Rivera pidieron a la prensa que no le dieran más vueltas a esta relación y a su manera confirmaron ellos que no había ningún tipo de relación sentimental entre el ex político y la actriz.

Además Albert pidió a la prensa que respetasen su intimidad y que no quisiera dar detalles sobre esta relación. Mientras tanto Malú tampoco ha querido nunca dar detalles sobre esta nueva relación de su ex pareja, o de los motivos de la separación con el padre de su hija. Al contrario ella desde que salieron los rumores de su ruptura o de la nueva relación de su ex pareja ella nunca ha querido hablar o decir nada relacionado.

Mientras tanto salieron hace apenas unos días unas imágenes de Albert Rivera con una joven rubia, anónima hasta el momento con quien se les vio en una actitud que dejaba claro que entre ellos había algo más que una amistad, y además este rubia llamada Carla diseñador e influencer de moda, sería en realidad su actual novia.

La cantante Malú ha dado una entrevista para la conocida revista «ELLE» en la que además de hacer una reflexión sobre su carrera profesional en el mundo de la música también ha querido responder de manera contundente a los temas que se refieren a su vida personal, pero sobre a su relación con el ex político Albert Rivera tras salir a la luz las imágenes con la que se supone que es su actual pareja.

