Lionel Messi palpitó lo que será la primera final del Inter de Miami y la suya desde su llegada a Estados Unidos: “Poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos”.

El capitán del equipo brindó una conferencia previa al choque definitivo por la Leagues Cup. Messi no ocultó su felicidad ante la oportunidad de volver a ser campeón: “Estamos muy felices de poder haber cumplido el primer objetivo que era estar en los tres para la clasificación de la Concacaf Champions y ahora poder disputar una final”.

Revolución. Messi ya lleva marcados nueve goles en sus primeros seis partidos. Las Garzas, que venían últimos en la MLS, han ganado cinco y empatado el restante (victoria por penales).

La final se disputará este sábado 19 de agosto desde las 22:00 horas (Argentina) en el Estadio Geodis Park, ubicado en Nashville, Tennessee.

“Feliz, disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza.”

