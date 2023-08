A estas alturas todo el mundo sabe que María José Campanario prefiere estar apartada de los medios de comunicación porque considera que algunos periodistas han sido muy injustos con ellas y cree que lo mejor para todos es desaparecer de forma silenciosa. Jesulín de Ubrique ha pensado que la única opción que le queda es continuar con su trayectoria, a pesar de que su mujer no pueda seguir sus pasos porque no quiere encontrarse con ningún medio ni dar declaraciones de ningún tipo. El ex de Belén Esteban ha reaparecido en las plazas de toros y ha organizado dos corridas que han sido todo un éxito. Es más, su cuñada, la aplaudida Beatriz Trapote, ha realizado un reportaje en la plaza y ha asegurado que Jesulín está completamente capacitado para torear.

En Cotilleo.es sabemos que Jesulín de Ubrique ha recibido muchas ofertas y solamente acepta aquellas que le llenan de ilusión porque considera que en estos momentos lo único importante para él es el bienestar de su familia. El programa que presentaba Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco dio un dato muy importante sobre todo este asunto. Joaquín Prat considera que el torero ha regresado a su profesión y a los medios de comunicación porque está atravesando un bache económico y necesita ingresos para solucionar sus problemas. Lo peor de todo esto es que a María José Campanario no le ha acompañado y esta circunstancia ha generado rumores que han tensado la situación. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se está contando y cuál es el verdadero motivo por el que la mujer del maestro no quiere dar declaraciones?

En Cotilleo.es hemos descubierto el motivo por el que María José Campanario ha dejado de compartir su vida con el gran público y lo cierto es que tiene razones suficientes para ver adoptado esta postura. La íntima enemiga de Belén Esteban considera que la prensa y algunos seguidores de la antigua princesa del pueblo cruzaron todos los límites cuando su hija Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad y no quiere que ninguno de sus hijos vuelvan a pasar por lo mismo.

Por ese motivo ha pensado que la única opción que le queda es apartarse del panorama mediático y ha rechazado grandes ofertas porque no está interesada en utilizar la fama que le han dado sus apellidos. A todo el mundo le ha extrañado mucho que María José Campanario no haya estado presente durante las dos últimas corridas de Jesulín de Ubrique.

>Toda esta situación ha generado un panorama bastante tenso y en estos momentos María José Campanario Jesulín de Ubrique prefieren apartarse de la prensa del corazón y dedicarse a otros asuntos. La ausencia de María José en las últimas apariciones del torero han generado todo tipo de rumores y cada vez son más los que aseguran que entre ellos hay algo que no quieren contar.





COTILLEO