La última hora sobre Malú le ha situado en el centro de la noticia y la cantante siempre ha intentado ser reservada con su vida privada, así que en Cotilleo.es estamos en disposición de afirmar que la sobrina de Paco de Lucía se siente realmente incómoda tras lo último que ha pasado. Ha charlado amistosamente con una conocida publicación y ahora sus confesiones están en boca de todos. Es la primera vez que habla de Albert Rivera después de su sorprendente ruptura. Decimos sorprendente porque los rumores de separación llevaban mucho tiempo sonando con fuerza y la última vez que la sospechas vieron la luz hubo gente que no se lo tomo en serio, pero empezaron a salir muchas pruebas y un íntimo amigo de la cantante que trabaja en Telecinco no tuvo más remedio que corroborar lo que había pasado y dar explicaciones para acabar con las dudas.

Albert Rivera y Malú han puesto punto y final a una relación que estuvo cargada de polémica desde el primer momento y en estos instantes podemos afirmar que mantienen una relación cordial, a pesar de que ambos podrían haber iniciado ya aventuras distintas. El padre de Malú ha roto su silencio en un programa de Telecinco y ha explicado que su hija también se lo está pasando bien después de ver a Albert Rivera con dos mujeres diferentes en el mismo mes. Tamara Gorro, amiga personal de Albert Rivera, ha dado la cara por él en Antena 3 y ha desvelado que en estos momentos no está interesado en iniciar una nueva relación sentimental porque lo que realmente quiere es recuperarse de los últimos meses.

Malú ha hablado alto y claro sobre los últimos acontecimientos y también ha aprovechado para reflexionar sobre su etapa como madre. Ha dejado muy claro que su hija es lo más importante para ella y por eso hace grandes esfuerzos, tanto que es capaz de terminar un concierto y usar esa misma adrenalina para regresar a casa y poder dormir con su pequeña. La sobrina de Paco de Lucía es muy estricta cuando habla de su intimidad e impone sus normas para que nadie cruce los límites, pero en esta ocasión ha sido ella la que se ha manifestado

>Malú ha explicado que en estos momentos no le importa nada de lo que diga la gente y tampoco está prestando atención a los rumores que han surgido a raíz de su separación de Albert Rivera. Tiene algo mucho más importante en lo que estar centrada. Malú prefiere fijar su objetivo en hacer feliz a su hija.

Reconoce que su vida ha cambiado mucho y ha explicado el motivo. «Que tu vida se vuelve a llenar de primeras veces, que todo eso que has olvidado, de repente, regresa. Vuelve a ser la primera vez que conoces un sitio o que te comes una pera. Vuelves a empezar. Ser madre, además, te quita todas las tonterías de encima. Si en ti había una pizca de egoísmo, se acaba completamente, porque ya tu vida es para otra persona, para un ser humano en miniatura. Creo que no hay nada más puro ni más bello que un hijo», desvela.

