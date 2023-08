Daniel Sancho, el asesino confeso de Edwin Arrieta, tiene nuevos problemas en la cárcel de Tailandia y todo hace pensar que su situación se complica por momentos porque las autoridades le han situado en una posición realmente complicada después del crimen que ha cometido. La policía tailandesa ha cerrado la investigación y ha concluido asegurando que Daniel mató de forma premeditada a Edwin Arrieta, el médico con el que mantenía una relación sentimental supuestamente interesada. En Cotilleo.es nos hicimos eco de una información publicada en Telecinco que aseguraba que Daniel usaba las tarjetas de Edwin. Concretamente tenía una tarjeta de crédito con un saldo de 25.000 euros.

En Fiesta del verano aseguran que Daniel Sancho se gastó un total de 300.000 euros de Edwin Arrita. El hijo de Rodolfo Sancho insiste en que nunca quiso mantener una relación sentimental con su amigo colombiano y asegura que este último sí tenía cierta fijación en conseguir que la relación evolucionase. ¿Qué es lo último que ha pasado? La madre de Daniel a estado en la cárcel de Koh Samui y después de cumplir con un estricto reglamento ha podido visitar a su hijo y saber cómo se encuentra. Silvia, así se llama su progenitora. Asegura que Daniel está algo mejor porque está empezando a asumir cuál es su futuro.

Las autoridades tailandesas exigen que Daniel Sancho cumpla una pena de muerte después de haber acabado de forma premeditada con la vida de Edwin Arrieta. La familia del joven cocinero supuestamente no se plantea este supuesto porque en Tailandia nunca han ejecutado a un extranjero. Lo que quieren conseguir los abogados de Daniel es la extradición porque el cocinero ha rogado cumplir condena en España y salir de Tailandia cuanto antes. La cuestión es que los expertos aseguran que esto no será posible y que mínimamente tendrá que estar en la isla de Koh Samui cinco años. ¿Qué pasará durante todo este tiempo y como logrará mantenerse a salvo?

>Las leyes tailandesas son muy estrictas. Algunos periodistas de Telecinco aseguran que la justicia será muy tajante con el caso de Daniel Sancho porque todo esto ha afectado a la imagen de Tailandia, que es una isla que principalmente vive del turismo. Hasta la fecha, la isla donde Daniel Sancho acabó con la vida de Edwin Arrieta tenía fama de ser un lugar tan tranquilo que no hacía falta ni cerrar las puertas de las casas. En Telecinco han planteado la posibilidad de que las autoridades tailandesas quieran cerrar el caso cuanto antes para que la tormenta mediática se pase y la reputación de la isla no quede afectada.

Mientras tanto, la madre de Daniel Sancho le ha hecho su primera visita y ha depositado un dinero en la cárcel para que el joven pueda tener una vida más desahogada. Dispone de trece euros al día para comprar en el supermercado de la prisión porque la comida que le dan en el comedor supuestamente no es de su agrado. No es el único. Según ha salido publicado, a pesar de que el director de la prisión lo ha desmentido, los presos solamente comen arroz, caldo y pollo. Además, el pollo que le sirven suele tener muchos huesos. Todo esto es lo que se ha estado contando últimamente. En Cotilleo.es no entramos a valorar si es bueno o injusto.

COTILLEO