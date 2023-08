Falta muy poco tiempo, menos de un mes, para que Kiko Hernández y Fran Antón formalicen su relación. En Cotilleo.es sabemos que la pareja lleva mucho tiempo enamorada y los últimos acontecimientos no hacen pensar lo contrario, el famoso actor y director de teatro ha publicado un mensaje en sus redes sociales que demuestra lo que siente verdaderamente por Kiko Hernández. Ambos han sido muy discretos al inicio del romance, pero cuando les pillaron en plena acción el colaborador de Sálvame no tuvo más remedio que reconocer lo que estaba pasando. Dio un golpe en la mesa y explicó que no había contado antes lo que sentía por Fran porque el artista quiere ser anónimo y no desea que su vida privada esté en boca de todos.

Kiko Hernández considera oportuno cambiar de vida y por ese motivo está compartiendo muchos detalles de su privacidad en las redes sociales, pero realmente su estrategia sigue siendo la misma. Hace poco vendió una exclusiva en la revista Lecturas y este gesto llamó mucho la atención porque él siempre ha colaborado con Diez Minutos. Por motivos que se desconoce firmó un contrato con la publicación dirigida por Luis Pliego y protagonizó una portada que todavía sigue generando mucho interés. Kiko desveló que tenía planes de ampliar la familia e incluso dijo que le había dado el apellido de Fran Antón a sus hijas porque las niñas le adoraban como si fuese su segundo padre.

Recordemos que Kiko Hernández trajo dos niñas al mundo cuando estaba soltero y por ese motivo solo tenía sus apellidos, pero ahora todo ha cambiado y considera que lo más justo es que las pequeñas tengan los apellidos de Fran Antón. El actor está completamente integrado en su familia y le pidió matrimonio delante de las niñas. Kiko ha hablado de este tema y todo el mundo está muy sorprendido porque hasta la fecha había protegido mucho la intimidad de su entorno más cercano. De un tiempo a esta parte está publicando su vida en las redes sociales y hay personas que están completamente extrañadas.

>Falta menos de un mes para la boda de Kiko Hernández y el colaborador ha recibido un bonito mensaje de su futuro marido a través de las redes sociales. No podemos olvidar que durante mucho tiempo estuvieron disimulando y esquivándose públicamente, pero esta etapa ha pasado y ambos se han propuesto disfrutar del presente y exhibir su relación en público. «Conocerte fue el destino, hacerme tu amigo fue una decisión, pero no tuve control de enamorarme de ti. Te amo mi amor», ha escrito Fran Antón.

Kiko Hernández ha elegido celebrar su boda en Melilla porque es una ciudad muy importante para él y para Fran Antón. Durante un tiempo se refugiaron allí para proteger su amor e intentar que el público no descubriera lo que estaba pasando entre ellos. Kiko ha invitado a gran parte de sus compañeros de Sálvame a este enlace tan esperado y también se baraja la posibilidad de que vendan una exclusiva, especialmente si tenemos en cuenta los últimos movimientos que ha dado el colaborador. Hernández ha dejado atrás la discreción que siempre le ha caracterizado para dar paso a una nueva etapa marcada por la libertad y el amor. Asegura que está más feliz que nunca y quiere compartir estos sentimientos con sus seguidores. En Cotilleo.es hemos identificado un suceso que nos ha llamado poderosamente la atención.





