Nacho Palau ha vuelto a Telecinco para dar una entrevista muy sincera acerca de su nueva relación con Miguel Bosé y ha dejado la puerta abierta a una futura reconciliación que marcaría un antes y un después en la crónica social. La irrupción de Nacho Palau en la prensa del corazón generó todo tipo de rumores porque hasta el momento la intimidad de Miguel Bosé había sido un tema tabú para muchos periodistas que sabían de la existencia de Nacho y no podían mencionar su nombre. Miguel siempre ha sido una persona muy reservada y estricta con su intimidad y por eso ha llegado a cancelar entrevistas en directo cuando le han hecho preguntas que él ha considerado ofensivas o íntimas. Ha tenido muchos problemas con el escultor valenciano, pero recientemente han tenido una cita que podría cambiarlo todo.

Nacho Palau ha pasado parte de sus vacaciones en Mallorca con sus hijos y con Miguel Bosé. Esta última hora ha llamado mucho la atención porque todo el mundo pensaba que entre ellos había una relación muy tensa después de los últimos problemas judiciales que han tenido. Nacho y Miguel se han enfrentado en los tribunales porque el escultor quiere que sus hijos crezcan al lado de los hijos de Miguel Bosé y defiende que siempre se han criado como hermanos, pero el cantante nieva esta versión y asegura que sus hijos son solamente suyos. Algo ha cambiado entre ellos porque Bosé ha pasado su verano en Mallorca y ha estado con su ex y con los cuatro niños.

La última noche, el programa que presenta Sandra Barneda los viernes por la noche en Telecinco, ha logrado convencer a Nacho Palau para que se siente en el plató. Una de las cosas más importantes de la entrevista era descubrir cuál es el verdadero estado de salud del valenciano porque ha sufrido un cáncer de pulmón muy complicado y esta tragedia ha coincidido con otro hecho que ha marcado su vida. Lola Medina, su madre y máxima apoyo, también enfermó cuando él estaba luchando contra el cáncer y en ese sentido Miguel Bosé jugó un papel muy importante porque se ofreció a ayudar. Parece que esto marcó un antes y un después y Nacho ha ido perdonando los desplantes que ha sufrido por parte de Miguel en los últimos tiempos.

>Cuando todo parecía ir bien entre ellos, Nacho Palau ha vuelto a dar de qué hablar porque se ha pronunciado sobre su futura reconciliación con Miguel Bosé y los amigos del cantante consideran que esto es un error que enfadará mucho a toda la familia. Tanto Miguel como sus hermanos son muy prudentes y no quieren que su vida esté en boca de todos. Miguel ha explicado en varias ocasiones que su intimidad solamente le pertenece a él y que la compartirá cuando considere oportuno. Recordemos que hace unos meses escribió un libro autobiográfico y destapó sucesos muy duros sobre su infancia. También ha grabado una serie documental y el presentador Jorge Javier Vázquez asegura que los productores de este proyecto acabaron cansados de las exigencias de Miguel porque trazó demasiadas líneas rojas.

El ex de Miguel Bosé ha asegurado que sus vacaciones con el cantante han sido «fantásticas». Es cierto que no ha destapado ningún secreto y tampoco ha desvelado ningún dato que pueda comprometer a Miguel Bosé, pero el artista siempre ha sido muy reservado con su vida privada y cuando descubra que el escultor ha vuelto a hablar de él en Telecinco no se lo va a tomar bien. Nacho recuerda que durante su enfermedad contó con el apoyo de Miguel y esto le ha servido para cambiar de rumbo, a pesar de que lo último que ha pasado no le dejó un buen sabor de boca porque su ex le derrotó en los tribunales y consiguió demostrar que sus hijos eran solamente suyos.





