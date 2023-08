Showtime en Estados Unidos: los famosos se trasladaron al Estado de Tennessee para ver a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup entre Nashville e Inter Miami.

El griego, una de las máximas estrellas de la NBA, se subió a un avión junto a su hermano Thanasis Antetokounmpo para ver al 10.

El líder de los Milwaukee Bucks estuvo adentro del campo de juego, pateó algunas pelotas y festejó como Cristiano Ronaldo: “SIU”.

La actriz estadounidense, ganadora de un Óscar como ‘Mejor Actriz’ en Walk the Line (2005), se fotografió con David Beckham.

Nashville SC minority owner Giannis hit Ronaldo’s «SIU’ celebration before his team takes on Messi and Inter Miami 😂 pic.twitter.com/HJPsgLhwuN

— ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2023