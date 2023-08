Afincado en Tailandia desde hace 25 años, y experto conocedor del sistema penitenciario del país asiático por el controvertido paso por prisión de su exmujer Yuyee -pasó seis años y medio en una cárcel tailandesa acusada de tráfico de drogas- Frank Cuesta no ha dudado en pronunciarse sobre el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta a manos presuntamente del chef español Daniel Sancho.

Con la sinceridad que siempre le ha caracterizado, el protagonista del recordado programa ‘Frank de la jungla’ ha asegurado en redes sociales que la defensa del hijo de Rodolfo Sancho traerá graves consecuencias económicas a su familia, que podría verse obligada a desembolsar una cantidad cercana a los 200.000 euros para que el joven tenga una vida ‘medianamente digna’ en una prisión de Tailandia.

Sin pelos en la lengua, Frank Cuesta ha estallado contra algunos medios de comunicación, a lo que acusa de intentar blanquear la imagen de Daniel, al que no ha dudado en sentenciar por el atroz crimen: «Da igual que fueran amantes… No nos olvidemos que aquí la víctima es el muerto. Da igual que tengas un problema psicológico. Están intentando ablandar la cosa. No puedes ir a un país pensando que es el tercer mundo e irte e la zona más poblada donde hay cámara por todos lados… Yo lo siento mucho por la familia (de Daniel) pero lo siento mucho más por la familia del que ha muerto. Tú la haces, tú la pagas». Tú la haces… tú la pagas» ha asegurado en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Muy crítico con la prensa española por la «falta de respeto» que mostraron ante la policía en la rueda de prensa en la que confirmaron la petición de pena de muerte para Daniel, el aventurero ha explicado que «Tailandia es un país diferente, con distintas reglas, tanto de comportamiento como de convivencia». «Se ha dicho que yo defiendo a la policía, pero lo que yo defiendo es cómo se vive aquí y cómo se respeta a la policía» ha añadido, convencido de que «la falta de cultura» de ciertos periodistas españoles ha hecho que «pequemos de maleducados» ante las autoridades del país asiático.

«Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz. Os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días. Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia» ha aconsejado a los medios de comunicación, a los que ha acusado de buscar tan solo «el cotilleo y la carnaza». «Vais a hacer lo que os dé la gana, yo solo digo que habrá una repercusión desfavorable para la familia si seguís tocando los… Si seguís saliendo públicamente con mentiras, con bulos. Si salís con suposiciones y criticando el trabajo de la policía. No es bueno para la familia», ha zanjado.

COTILLEO