La llamada «Generación de Cristal”, que incluye principalmente a las personas nacidas entre 1995 y 2005, está marcando un cambio sustancial en el ámbito laboral: Un reciente estudio indica que, al momento de buscar empleo, los valores y propósitos personales resultan más importantes que la remuneración económica que se ofrece a cambio. Incluso, son capaces de renunciar si consideran que fueron engañados por los valores de la compañía que los contrata.

El término lo acuñó la filósofa española Montserrat Nebrera en 2021 como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y más jóvenes. Considera que se trata de una generación que por haber sido protegida en exceso por sus familias, se trata de personas con muy poca tolerancia hacia la crítica y hacia la frustración ante las metas no alcanzadas.

Según explica a NA Maia Martinez Mornaghi, fundadora y directora de CoEducation Consulting, “cuando los valores personales y organizacionales están en armonía, los colaboradores se sienten más comprometidos e identificados con su trabajo. Por el contrario, cuando los valores están en conflicto, se crea una disonancia que puede afectar negativamente el bienestar emocional y la satisfacción laboral de los colaboradores”.

Mornagui lo amplia: “Son aventureros, libres, valoran la vida personal, las amistades, viajar, la sustentabilidad y la alineación al propósito. No aceptan la incongruencia y no validan lo que las organizaciones dicen si estas no acompañan con acciones. Quieren espacios para poder crecer, pero no tienen paciencia y son fáciles de desilusionar: no comulgan con el esfuerzo porque sí”.





NOTICIAS ARGENTINAS