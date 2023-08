La familia Campos es una de las sagas más glamurosas de la crónica social y podríamos decir que pertenecen a la élite de la prensa del corazón porque María Teresa Campos lleva años siendo una estrella. Su trayectoria profesional se ha convertido en el ejemplo perfecto de muchos periodistas que quieren seguir sus pasos y triunfar en los medios de comunicación. Terelu Campos ha explicado que su madre fue la primera presentadora que introdujo la tertulia política para mujeres en TVE porque consideró que era un tema que también le interesaba al público femenino, a pesar de que estuviese muy arraigado al género contrario. María Teresa Campos es y ha sido una reina en la televisión y consecuentemente sus hijas y sus nietos han actuado en consecuencia.

Terelu Campos fue la reina de Marbella y en su momento la prensa se rendía a sus pies para conseguir alguna fotografía que pudiera venderse en los medios de comunicación. Alejandra Rubio nunca ha tenido en cuenta este tipo de aspectos y asegura que su madre siempre le ha enseñado que era igual al resto y que no tenía ningún tipo de privilegios, pero lo cierto es que la colaboradora de Telecinco sí ha disfrutado de una vida muy acomodada que está dando mucho de qué hablar. Alejandra ha confesado que tiene un vínculo con la Familia Real y en concreto con la princesa Leonor. Alejandra Rubio ha estudiado en el mismo colegio que la heredera al trono español y ha explicado cómo se comportaba en la más estricta intimidad.

En Cotilleo.es estamos en disposición de afirmar que este tema ha generado un debate alrededor de los enemigos de la familia Campos. El periodista Pipi Estrada, exnovio de Terleu Campos, asegura que a esta última se le encaprichó escolarizar a su hija en el mismo colegio donde estudiaba la princesa Leonor y supuestamente se quedó sin plaza porque los plazos de inscripción son muy estrictos. Pipi insiste en que fue él el encargado de conseguir el sueño de Terelu porque incluso María Teresa Campos movió sus contactos y no pudo conseguir lo que buscaba. Ahora ha sido Alejandra rubio la que ha desvelado el vínculo que le une a la Familia Real y que hasta ahora era un secreto.

>Alejandra Rubio ha aclarado uno de los grandes misterios que giran alrededor de la reina Letizia Ortiz, quien ha sido acusada en numerosas ocasiones de haber modificado el menú del comedor donde se quedaban sus hijas para que estas tuvieran una alimentación más sana. La colaboradora de Telecinco reconoce que cuando llegaron cambió el menú, corroborando así un secreto que lleva mucho tiempo en circulación. También ha explicado que tanto Leonor como la infanta Sofía eran niñas completamente normales con un círculo de amigos muy normal e insiste en que se relacionaban con todo el mundo. «Ha sido una niña normal, feliz, con sus amigas», comenta cuando habla de Leonor.

Pipi Estrada siempre ha hablado de la faceta de Alejandra Rubio como estudiante en el colegio donde estudiaba la princesa Leonor y ahora Terelu Campos le ha querido mandar un mensaje a través de una entrevista que ha dado en El Mundo. «No, ése es un retrasado. Yo de ése no hablo. Un día, estaba con un amiga mía, Paloma, y estábamos durmiendo y le decía: «Yo digo: yo he tenido feos, feítos, feísimos». Y se descojonaba. Primero, yo no le exijo a un hombre tener un cuerpo, sino una mente», le ha respondido. La enemistad entre ellos es más que evidente e incluso tienen problemas legales que todavía no están resueltos y que tardan mucho tiempo en llegar a su fin.

