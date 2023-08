Miguel Bosé ha pasado por uno de los momentos más terroríficos de su vida mientras se encontraba en su casa. Y es que, el cantante que ahora vive en Méjico junto a sus hijos mellizos sufrió un asalto por parte de ocho encapuchados mientras se encontraba con sus hijos dentro de la propiedad. El grupo de asaltantes se habrían llevado todo el dinero en efectivo que había en la casa, las joyas e incluso su coche particular.

Aunque por el momento Miguel Bosé no ha querido hablar sobre el tema o dar detalles de su actual estado o el de los hijos, si que se ha conocido que el cantante se encontraba en su casa de Méjico junto a sus hijos cuando por la tarde estaba viendo la televisión y se dio cuenta de que un grupo de encapuchados estaban saltando a su casa.

Según los medios de comunicación de Méjico los ocho encapuchados obligaron al cantante a que les diera todos los objetos de valor que tenía en la casa , además del dinero en efectivo que tuviera allí guardado. Mientras los ladrones asaltaban al cantante sus hijos que se encontraban en otra zona de la casa al escuchar los gritos se encontraron a Miguel Bosé, su padre, con los encapuchados y este intentó que se tranquilizaran.

Aunque este no sería el primer susto de este tipo que Miguel Bosé se ha llevado en su vida, ya que, habría vivido varios asaltos en su casa como él mismo confirmaba durante una entrevista que hizo en el programa de «El Hormiguero», donde le contó a Pablo motos que,: «Me han intentado matar muchísimas veces y no se sabe por qué, porque me tienen mucha envidia, manía o porque no tienen un titular de prensa digno».

Miguel Bosé por el momento no ha querido hablar de este nuevo asalto que ha sufrido junto a sus hijos ni hablar con medio españoles o mejicanos para explicar qué ha sucedido exactamente y como se encuentran sus hijos, ya que, los dos se encontraban en la casa en el momento en el que todo sucedía.

