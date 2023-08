El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que si llega a la Casa Rosada, designará al ex mandatario Mauricio Macri como una suerte de «embajador plenipotenciario» para que pueda «representar al país en el mundo».

Tras su triunfo en las elecciones PASO, el líder libertario había recibido un llamado del ex presidente para felicitarlo por su performance y a partir de allí hubo halagos mutuos.

«Con Macri hablamos de varios temas. Me ha sorprendido muy gratamente que no solo se ocupó de preguntarme cosas de la economía sino que ha mostrado un lado humano, no esperado para mí dado el tipo de vínculo que tenemos», sostuvo el diputado nacional en declaraciones radiales.

«Efectivamente, los cálculos andan en torno a cuatro o cinco puntos. Es decir, habríamos sacado 35% de los votos», señaló Milei.

