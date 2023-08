El exministro de Economía y extitular del Banco Central Alfonso Prat Gay cuestionó al expresidente Mauricio Macri al que acusó de «no ser neutral en la interna» entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y de «coquetear» con el libertario Javier Milei camino a las generales del 22 de octubre.

«En esta discusión Macri tiene un rol importante para jugar. Dijo que iba a ser neutral en la interna y no lo fue, y ahora resulta que no solo no fue neutral sino que ahora está haciendo neutral en la general«, cuestionó el exfuncionario en una entrevista a LN+, y agregó: «Hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante».

Prat Gay reconoció en Juntos por el Cambio «una doble dificultad», por un lado, la interna que «fue muy intensa y bajó la intención de gobernabilidad» y por otro, la falta de explicaciones respecto al plan de gobierno.

Según precisó, el error de Patricia Bullrich es no presentar a sus equipos. «No se sabe quién sería su ministro de Economía, debería empezar a mostrar el equipo y mostrar la secuencia», reclamó.

A su parte, desarrolló: «Milei dice que se puede hacer lo que no se puede hacer, salvo que le pida a Xi Jinping que le preste los yuanes para poder dolarizar, pero esta misma semana dijo que no iba a comerciar con China porque son comunistas. Entonces la confusión es total».

