Antes de empezar, en Cotilleo.es solamente estamos recogiendo los datos oficiales aportados por las autoridades tailandesas. No estamos valorando ni juzgando los hechos que acontecieron el pasado 2 de agosto, fecha en la que Edwin Arrieta perdió la vida después de una acalorada discusión con Daniel Sancho. Hasta este momento se han barajado varias teorías y estamos en disposición de afirmar que la situación del hijo de Rodolfo Sancho es bastante complicada. La policía de Tailandia ha pedido pena de muerte para él y ahora será la justicia a la que determine si la aplicará o no. Ha salido publicado que la familia de Daniel Sancho piensa que el juez no será tan beligerante porque no le interesa tener un conflicto con España. Hasta el momento ningún turista ha sido ejecutado por una pena de muerte.

Daniel Sancho confesó el asesinato de Edwin Arrieta desde un primer momento y las autoridades solamente han tenido que descubrir cómo acabó con su vida. Recientemente se ha filtrado un informe desde Tailandia que desvela todos los detalles sobre la autopsia. Daniel Sancho habría confesado a sus amigos que acabó con la vida de Edwin Arrieta «con dos puñetazos», pero no es cierto. Es verdad que el hijo de Rodolfo Sancho tuvo una acalorada discusión con el colombiano, pero no murió de un golpe. Según ha salido publicado, Edwin murió después de que Daniel Sancho le cortara el cuello. Sí es verdad que antes de esto hubo una discusión y Arrieta se dio un golpe en la cabeza, aunque eso no fue lo que acabó con su vida.

«Tenemos los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses», explica el subdirector de la Policía tailandesa a EFE. Consideran que el hijo de Rodolfo Sancho es culpable y que ha hecho todo esto de forma premeditada.

>Ramón Chippirrás, uno de los portavoces de Daniel Sancho, prefiere mantenerse cauto porque considera que hay datos contradictorios encima de la mesa y hasta que no haya una teoría definitiva no quiere pronunciarse al respecto. «No nos podemos pronunciar sobre esto hasta que no termine la investigación, seguimos sin copia de actuaciones», empieza diciendo en Antena 3. «Hace seis días nos decían que hubo una puñalada, este fin de semana nos llegaba por la prensa que han buscado esa parte del cuerpo», concluye.

La policía tailandesa empezó a sospechar de Daniel Sancho porque tenía unas heridas en el brazo. El cocinero fue a denunciar la desaparición de su amigo y las autoridades se dieron cuenta de que estaba escondiendo algo. Poco después se encontró una bolsa con restos humanos y a partir de ahí la historia es conocida por todos y solamente quedaba saber cómo consiguió acabar Daniel con la vida de Edwin.





