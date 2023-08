La situación de Daniel Sancho se complica por momentos porque las autoridades tailandesas han dado el caso por cerrado y consideran que es culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. El hijo de Rodolfo Sancho está siendo vigilado de cerca porque los responsables de la cárcel de Koh Samui tienen miedo de que le pueda pasar algo.

En Telecinco han explicado que en Tailandia no se pueden permitir fallar en un caso tan mediático como este porque crearía un conflicto de intereses muy importante. Los especialistas tampoco han pasado por alto que la isla donde sucedieron los hechos siempre ha tenido fama de ser un territorio muy tranquilo y a partir de todo lo sucedido con Daniel Sancho han empezado a surgir todo tipo de rumores. Recordemos que Tailandia vive principalmente del turismo y para las autoridades es muy importante conservar una buena imagen y tener una buena reputación.

Daniel Sancho todavía no está con el resto de reclusos. En primer lugar porque debía estar aislado para seguir las normas que tiene el gobierno tailandés para frenar el coronavirus, pero ahora ha tenido un problema de salud que le ha impedido mezclarse con el resto de presos. Los planes estaban previstos para que pasara a compartir celda con 20 reclusos más y en estos momentos se encuentra aislado en la enfermería y bajo vigilancia. Fuentes cercanas aseguran que ha tenido una lesión en la hernia discal que le está provocando graves dolores y por eso no puede hacer una vida normal. El programa Fiesta a explicado que existe cierto riesgo o cierto temor de que Daniel se haga daño a sí mismo y por ese motivo las autoridades están muy pendientes de él.

La madre de Daniel Sancho ha viajado a Tailandia para reunirse con su hijo y fuentes cercanas aseguran que ha depositado en el economato de la cárcel un total de 13 euros diarios que serán suministrados a Daniel si tiene un buen comportamiento. Silvia conoció a Rodolfo Sancho en la escuela de interpretación donde estudiaban, pero después ella decidió tomar otro camino porque nunca se ha sentido cómoda trabajando delante de las cámaras y por eso lo ha pasado tan mal cuando ha visitado a su hijo en la prisión de Koh Samui. ¿Por qué Rodolfo Sancho no ha ido con ella?

>La representante de Rodolfo Sancho en los platós de televisión ha asegurado que el actor tarde o temprano viajará a Tailandia, pero de momento debe estar en España porque tiene que solucionar unos asuntos legales para que la estancia de su hijo en la cárcel sea lo más aceptable posible. No podemos olvidar que las cárceles tailandesas tienen unas condiciones de vida muy diferentes y ha salido publicado que Daniel Sancho solamente podrá comer caldo, arroz y pollo. En Cotilleo.es no entramos a valorar si es justo o no, simplemente estamos recogiendo a dos objetivos del último que se ha estado contando.





