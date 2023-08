En Cotilleo.es tenemos una última hora relacionada con el repentino fallecimiento del padre de Albert Rivera. El político siempre ha sido muy discreto con su vida privada y se ha resistido a dar explicaciones, pero los hechos le han convertido en protagonista y no ha tenido más remedio que dar la cara. Lo cierto es que su comportamiento ha sido muy amable y les ha agradecido a los reporteros que estaban esperándole a las puertas del tanatorio. El padre del antiguo líder de ciudadanos ha fallecido de forma inesperada a los 71 años. Varios medios corroboran que Agustín Rivera, así se llama el padre del abogado, no arrastraba ningún problema médico y por eso la familia está tan sorprendida por lo que ha pasado.

Agustín Rivera vivía en Málaga con su mujer y regentaba una pequeña tienda que hace unos meses sufrió un ataque. Agustín siempre ha adoptado una postura bastante distante con los medios de comunicación porque nunca le ha interesado ser el centro de la noticia. Lamentablemente debemos hablar de él por un suceso realmente triste. Al ver esta bastante afectado y ha salido el tanatorio para agradecer a los medios que le estaban esperando. «Estamos rotos», ha dicho. Al ver ha saludado a los periodistas, pero después ha entrado dentro del tanatorio para reencontrarse con su familia. Ha llamado mucho la atención dos cosas que han pasado.

En Cotilleo.es llevamos mucho tiempo siguiendo la vida privada de Albert Rivera y estamos en disposición de afirmar que el expolítico siempre se ha caracterizado por ser muy prudente. Poco se sabe sobre su familia, pero ha salido publicado que hace unos meses su padre sufrió un ataque en la tienda que regenta en Málaga. Albert siempre ha querido tomar distancias con los medios de comunicación para proteger a los suyos porque sabe que está muy expuesto y que esto genera una serie de riesgos. El exnovio de Malú ha ganado mucha popularidad en los últimos meses y ha dejado claro que nunca ha buscado ser el protagonista de ningún movimiento. Salto a la fama porque puso al servicio de la ciudadanía sus conocimientos de política, pero se retiró cuando no consiguió los objetivos que estaba buscando.

>En Cotilleo.es tenemos una información de última hora. Malú se ha acercado al tanatorio donde se está celebrando una misa en honor a Agustín Rivera para acompañar a Albert y para demostrarle que siguen siendo un buen equipo. No podemos olvidar que la cantante acaba de conceder una entrevista en una prestigiosa publicación y ha explicado que sigue teniendo una buena relación con Rivera. No ha desvelado los motivos por los que ha roto su relación con él, pero sí ha dejado claro que no es la primera pareja que se separa y no entiende que se haya generado tanto revuelo porque ninguno de los dos ha hablado nunca de este tema en público.

«No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más», ha comenzado diciendo Malú. «De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible. Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza», concluye en la revista Elle.

COTILLEO