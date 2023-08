La Escuela Municipal Marina Vilte recibi la donacin de una bandera y un mapa de las Islas Malvinas por parte de Toms Migliore, excombatiente en el conflicto del Atlntico Sur.

Luego del izamiento de la bandera y de entonar las estrofas de Himno Nacional Argentino, Migliore brind una charla sobre la importancia de recordar la gesta de 1982.

All expres que es muy grato estar en la escuela Marina Vilte dado que nosotros decimos que somos combatientes y no excombatientes, porque los excombatientes quedaron en las islas, pero hay gente que quiere que no se hable de Malvinas por eso nosotros salimos pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y siempre decimos que las Malvinas son y sern Argentinas y defendemos la gesta heroica de todos los soldados que estuvieron y muchos no volvieron.

Por ltimo, Tomas Migliore explic que adems de acercarse a muchas escuelas de los centros urbanos para charlas sobre lo sucedido en las Islas Malvinas, realiza un trabajo solidario: Tambin ayudamos a escuelas carenciadas con alimentos no precederos; muchas escuelas tienen comedores y ya estuvimos en el norte de Salta, en Iruya y en el norte de Tilcara.