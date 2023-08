El fallecimiento del padre de Albert Rivera ha dado un giro de 180 grados a la situación. Pepe de Lucía, el padre de Malú, supuestamente no tenía un buen concepto del abogado, pero le ha dado una nueva oportunidad. Albert Rivera está viviendo un momento bastante complicado porque nunca le ha gustado estar en el centro de la noticia y desde hace un tiempo la prensa no deja de hablar de él. En primer lugar porque tuvo un juicio con su antiguo voz bufete de abogados y le reclamaban mucho dinero, después rompió con Malú y más adelante le pillaron con una chica. ¿Lo más llamativo? Una conocida publicación aseguró que Albert estaba saliendo con una actriz catalana a la que conoció en una fiesta que organizó un amigo en común, pero más adelante salieron unas nuevas fotografías que desmentían esta teoría.

Pepe de Lucía es uno de los artistas más destacados del panorama nacional y le han preguntado acerca de la posibilidad de recibir una medalla honorífica. Que él ha reconocido que estaría encantado de recibir este galardón, pero ha puesto una norma: no lo quiere cuando ya no esté entre nosotros. «Cuando sea, bienvenida. Muerto, no», ha comentado al respecto. Más adelante ha hablado de la dedicada situación que atraviesa Albert Rivera y ha dejado claro que no ve con malos ojos que el abogado haya rehecho su vida sentimental. La colaboradora Tamara Gorro explicó que Albert estaba bastante molesto porque la prensa no dejaba de investigar en su vida privada y él todavía no había tomado ninguna decisión en el terreno sentimental. Por eso mismo le hemos podido ver con dos mujeres diferentes en un espacio de tiempo muy corto.

Malú ha demostrado que tiene muy buena relación con Albert Rivera porque se ha desplazado hasta el tanatorio donde le han rendido una misa homenaje a su padre. La cantante no se ha despegado del padre de su hija y le ha dado mucho apoyo, a pesar de que en esta triste cita también se encontraba su nueva novia. Malú y Carla han compartido espacio y tiempo, pero entre ellas no ha sucedido nada grave porque ambas sabían en qué situación se encontraba y cuáles eran las normas que debían seguir. También es cierto que ha ayudado mucho que Malú haya terminado en buenos términos su relación con Albert Rivera.

>Albert Rivera estaba de viaje cuando se enteró de que su padre había fallecido de forma repentina y tuvo que coger el primer avión con destino a Málaga, que era donde residía Agustín Rivera. Agustín siempre ha llevado una vida tranquila y regentaba una pequeña tienda que hace unos meses sufrió un ataque, pero fuera de eso nunca ha llamado la atención de los medios de comunicación y siempre ha mantenido una línea muy plana. Albert Rivera mantenía una relación muy estrecha con su padre. «Estamos rotos», ha declarado delante de los reporteros que se han acercado al tanatorio para darle un sentido pésame. Lo que más ha llamado la atención es que Malú también ha estado allí, fue una de las primeras en llegar y también habló con la prensa.

En estos momentos el foco de atención está puesto en el padre de Albert Rivera porque le ha mandado un mensaje de apoyo que deja muy claro que no está molesto con él. «Todos tenemos derecho a ser felices y vivir nuestra vida», ha desvelado cuando le han preguntado por la nueva novia del abogado.

