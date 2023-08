Tras casi cuatro años como director ejecutivo por Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el economista Guillermo Francos confirmó que aceptó «integrar el equipo de Javier Milei».

Según trascendió, en caso de que el líder de La Libertad Avanza, que salió primero en las PASO del pasado domingo, sea electo presidente, Francos será designado ministro de Interior.

«Teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de Director Ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia«, señaló el funcionario del organismo regional en una carta.

«Agradezco la oportunidad que se me brindara para defender los intereses de nuestro país, y de América Latina y el Caribe, en la Institución de Desarrollo más importante de la región. Estoy convencido de haber honrado esa confianza, como también lo estoy de aceptar trabajar en el equipo que lidera Javier Milei para construir una Argentina liberal como la concebía Alberdi: moderna, desarrollada, más justa y más digna», remató en la misiva.

Más adelante en el tiempo, presidió el Banco Provincia durante los dos mandatos del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, en la época en que a nivel nacional gobernaba Cristina Kirchner.

NOTICIAS ARGENTINAS