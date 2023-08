Joana Sanz ha visto como su vida cambiaba de manera radical desde que su novio el futbolista Dani Alves fuese demandado por agresión sexual por una chica que conoció en una famoso discoteca de Barcelona y desde entonces la vida de la modelo canaria. Aunque ella siempre ha querido mantener un perfil muy bajo desde que se conoció la noticia, la realidad es que a partir de las entrevistas que el futbolista ha dado desde que entró en prisión y que por estas declaraciones Joana ha sido señalada publicamente.

Joana desde que Dani Alves entró en prisión ha espera de ir a juicio o no por la posible agresión sexual a una joven ha dado únicamente una entrevista en exclusiva donde contaba su situación tras vivir esta polémica situación y la manera en la que ella está viviendo el acoso a través de las redes sociales y que ella creerá en la inocencia de Dani Alves hasta que salga el juicio y le declaren inocente o culpable.

Una situación polémica para ella también pero que aún así ella no ha dejado de visitarle en la cárcel y va a verle junto a su familia también para apoyarle en este momento tan difícil al igual que él estuvo a su lado cuando la madre de ella enfermó. Pero aún así ella no ha dejado de recibir constantes amenazas y acoso a través de las redes sociales y es algo que ella quiere que se frene a toda costa, debido a que ella no ha es la que está en prisión y es un tema que cada vez le está afectando más de manera personal.

Desde el mes de enero que se conoció la noticia de Dani Alves toda la prensa se ha fijado en ella y se ha puesto en el foco más mediático que le ha llevado a tener que vivir el acoso en las redes sociales y Joana Sanz ha querido mandar a través de sus redes un mensaje denunciando la situación constante que vive.

La modelo Joana Sanz volvía a denunciar en redes sociales el acoso que estaba recibiendo desde que en el mes de enero salió a la luz el ingreso en prisión de Dani Alves y desde entonces no había parado de recibir amenazas y ataques en redes sociales. Y ahora de nuevo ha vuelto a denunciar los mensajes que recibe a través de Instagram publicando una imagen de los comentarios que recibe, publica la imagen con el siguiente texto,: “Siento miedo. Esa persona lleva meses amenazándome. Lo he bloqueado y sigue con mensajes a mis amigos… Le investigué y tiene cargos en Brasil por posesión de armas, violencia doméstica y otros delitos”, confesaba.

COTILLEO