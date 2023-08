La reina Letizia y la infanta Sofía visitan Abu Dabi pero no se han encontrado con el rey emérito. Don Juan Carlos quiere volver a vivir en España de manera definitiva, una noticia en el fondo no sorprende debido a que ya desde agosto del 2020 habría rumores de que el rey emérito querría abandonar definitivamente su vida en Abu Dabi para trasladarse a Madrid para siempre pero no habría encontrado el momento oportuno para comenzar la mudanza y volver a vivir a España para siempre.

Desde hace un tiempo Don Juan Carlos habría hecho algunos viajes esporádicos a España y de los cuales su hijo el rey Felipe VI tendría conciencia de todos ellos, aunque por lo que se ha conocido no se han reunido en ninguno de los esporádicos viajes que ha realizado para hablar sobre su posible residencia en Madrid.

Don Juan Carlos ha viajado estos años hasta Sangenjo para participar en el campeonato de regatas en el que siempre ha participado y además supone una de sus grandes pasiones, ya que, desde que era pequeño ha tenido una gran pasión por el mar y este deporte. Debido también ha su situación después de abandonar España había sido difícil para él volver al país pero poco a poco a podido volver para participar en este campeonato.

Ahora en su último viaje Don Juan Carlos se conoce que habría estado intentando volver a España definitiva, e incluso habría una parte del sector al que le ha comentado que quiere vivir en Madrid y desde Sangenjo ya habría estado pensando en sus posibilidades para poder residir de manera definitiva y abandonar Abu Dabi, donde desde hace varios meses vive junto a su nieto el hijo de la infanta Elena, Froilán, con el que además tiene una gran relación. La cual se ha fortalecido más desde que viven ambos en el extranjero.

La reina Leticia y la infanta Sofía han viajado hasta Australia ver a la selección femenina de futbol ganar el mundial y mostrar su apoyo al deporte femenino. Donde además pudimos ver a la reina y a su hija pequeña celebrar con gran emoción como la selección española se hacía con el titulo mundial. A diferencia de la casa Real británica que ha decidido por no apoyar a su selección y no fue ninguno de los miembros de la familia Windsor a vivir este momento tan importante para su selección de futbol femenina debido a la gran distancia a la que se encuentra el país en el que se desarrolla el partido.

