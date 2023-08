Marta Riesco continúa su formidable carrera como columnista y la última publicación que ha escrito está relacionada con las grandes exclusivas que ha dado durante su etapa de reportero. Debemos tener muy presente que Marta ha trabajado muy duro para ganarse un puesto en Telecinco y esa es la razón por la que no entendió que la cadena prescindiera de sus servicios después de todas las polémicas provocadas por Antonio David Flores. La periodista no pertenece a ninguna familia conocida y todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su talento y a su dedicación. En las últimas semanas se ha convertido en escritora de un medio digital y ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y que siempre tiene preparado un buen contenido para sus seguidores.

Marta Riesco ha recordado las grandes exclusivas que ha dado en el programa que presentaban a Rosa Quintana durante las mañanas de Telecinco. La periodista trabajaba en Televisión en el programa El Chiringuito, pero de un momento a otro se quedó sin proyectos y pasó un tiempo hasta que entró en Mediaset. Siempre tuvo muy presente cual era su verdadero objetivo y por eso no descanso hasta convertirse en una estrella. Afortunadamente los espectadores no olvidan el pasado profesional de Marta y lo tienen muy en cuenta, pero siempre hay un sector que le critica duramente por la relación que ha mantenido con Antonio David Flores.

La antigua reportera de Ana Rosa Quintana ha dejado muy claro cuáles son las exclusivas de las que se siente más orgullosa. En total estuvo cinco años trabajando con una Rosa Quintana y se niega a olvidarse de sus méritos. «Durante esos cinco años en Ana Rosa conseguí algunas de las exclusivas más importantes de mi programa: las fiestas ilegales de Jacobo Ostos, la entrevista con la monja de la cárcel de Urdangarin, la entrevista con el Príncipe Africano, la exclusiva con Alba Carrillo, con Isa Pantoja, y así podría continuar escribiendo y escribiendo. A veces me lo tengo que recordar, no por ego, sino porque no quiero olvidar lo buena periodista y lo buena reportera que soy. Sé que volveré allí, al lugar del que nunca me deberían haber echado, al lugar en el que he destacado desde que comencé en el periodismo», escribe en Iberoshow.

>Marta ha desvelado como se comportó Telecinco después de salir a la luz su historia con Antonio David Flores. La periodista tuvo que retirarse durante una temporada a su pueblo, situado en Toledo. Allí tuvo que descansar y afortunadamente encontró el apoyo de su madre. La reportera ha explicado que en Telecinco sabían que era un personaje muy mediático y se estaban aprovechando de su poder, por eso enviaron a una reportera a la casa del pueblo. Marta ha explicado que su madre le sacó al equipo que le estaba esperando unas rosquillas porque llevaban ahí mucho tiempo y Riesco no tenía ninguna intención de salir a la explicaciones porque lo suyo siempre ha sido el periodismo y nunca ha querido ser un personaje de corazón.

«Llegué a mi pueblo con una extraña sensación de aturdimiento, recuerdo que cogí el móvil para mirar si todavía seguía siendo trending topic en Twitter. Mi madre me lo quitó. “Hasta aquí el móvil, hasta aquí las redes sociales y hasta aquí todo lo demás.” Me dio tiempo a subir un último post, despidiéndome de las redes y dando las gracias a la gente que me quería y me apoyaba, que eran solo un 10% de los mensajes que recibía», ha escrito Marta. Afortunadamente Marta ha dejado atrás todo esto y ahora puede presumir de haber superado una situación realmente complicada sin ayuda de nadie. La periodista está haciendo mucho por dar visibilidad a la salud mental. Gracias a ella es un tema más comentado en los medios de comunicación y cada vez son más los que conocen su importancia.

