El cantante Miguel Bosé ha sufrido un terrible atraco en su mansión de México después de regresar de las vacaciones que ha vivido al lado de Nacho Palau y sus cuatro hijos. El cantante se encontraba en su domicilio después de una dura jornada de trabajo y de un momento a otro se dio cuenta de que algo iba mal, así que intentó pedir ayuda. Cuando se decidió era demasiado tarde porque los asaltantes habían entrado en su domicilio y habían desarmado al guardaespaldas que vigilaba la mansión. Tal y como ha salido publicado en un medio estadounidense, los hijos del artista se encontraban en la planta de arriba y cuando escucharon ruidos bajaron para ver que estaba pasando. Se encontraron con una desagradable sorpresa.

Miguel Bosé intentó calmar a sus hijos para que la situación no se descontrolase y para que los atracadores no se pusieran más nerviosos. Eran un total de ocho hombres encapuchados que les estaban apuntando con pistolas y que habían atado a todo el personal doméstico de la vivienda. Miguel Bosé ha emitido un contundente comunicado para explicar todo lo que le han robado y ha desvelado que también se han llevado su furgoneta. Una furgoneta que han usado tanto para escapar como para pasar inadvertidos porque la urbanización donde vive Miguel Bosé es muy exclusiva y todos los coches están identificados. Fuentes oficiales han asegurado que las autoridades han encontrado este vehículo, pero todo lo demás que han robado no.

«Miguel Bosé estaba descansando en la sala de su casa, viendo televisión. De repente, dice que el cantante vio algunas sombras por la ventana que da al patio. Entonces, entraron diez (aunque la prensa había dicho ocho) personas con sudadera negra y cubrebocas. Comenzaron a gritarle cosas. Le dijeron que no se moviera, que les dijera dónde estaba el dinero. Desarmaron a un elemento de seguridad que se encontraba en la casa«, ha explicado un medio mexicano. El cantante ha reconocido que se ha llevado un gran disgusto porque sus hijos estaban en medio y han presenciado todo.

>Miguel Bosé ha desgarrado el corazón de su querido público al explicar que le han robado exactamente y cómo ha sucedido todo. El cantante considera que ha tenido suerte porque el robo ha sucedido en México e insiste en que es un país hospitalario. Fuentes cercanas aseguran que el artista se ha llevado un gran disgusto porque tenía miedo de que a sus hijos le sucediera algo. No podemos olvidar que siempre ha sido muy celoso de su intimidad y es una persona que ha crecido con muchos miedos porque pertenece a una familia que siempre ha estado en el foco mediático.

«Queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado. Para hacerlo corto estamos todos bien. Mis hijos se comportaron como dos valientes admirables», ha desvelado.





