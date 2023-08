La inconfundible Miley Cyrus, cuya carrera se catapultó gracias a su interpretación de Hannah Montana en la exitosa serie de Disney Channel, ha anunciado su próxima canción «Used To Be Young», que saldrá a la luz el próximo 25 de agosto. Se trata del primer single que saca tras su último disco, ‘Endless Summer Vacation’, que se estrenó en marzo de este año.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, Miley aparece observando la escena final del último episodio de la tercera temporada de ‘Hannah Montana’, donde su personaje se despide de su vida pasada al son de la inolvidable melodía de la serie. La artista concluye el vídeo diciendo: «Hannah es para niños. Miley es para hombres adultos en tacones».

Un anuncio que ha generado multitud de opiniones entre sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes emotivos y recuerdos de los días en que Hannah Montana era el ícono juvenil por excelencia.

Por si fuera poco, los fans de ‘Disney’ están de suerte, y es que la coincidencia ha llevado a que tanto Miley Cyrus como Selena Gómez publiquen sus nuevos sencillos en la misma fecha. En un esfuerzo por prevenir cualquier especulación sobre rivalidad, las artistas compartieron un divertido video en sus historias de Instagram.

El clip muestra una mítica escena de ‘Hannah Montana’ en el que ambas aparecen, y en él se acusan mutuamente de no cantar bien, por lo que Miley ha aprovechado para hacer un guiño ingenioso al título de su próxima canción, ‘Used to be young’ (solíamos ser jóvenes).

COTILLEO