El polémico beso de Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial ganado por la Selección Femenina de Fútbol en Sídney, y sus gestos obscenos en el palco en presencia de la Reina Letizia y de la Infanta Sofía se han convertido en el tema más candente del momento. Mientras el presidente de la RFEF guarda silencio, cada vez más voces piden su dimisión por considerar inaceptable que una persona con un cargo tan representativo para el fútbol español tenga ese tipo de comportamientos.

Sin embargo, también hay personajes públicos que creen que lo que hizo Rubiales no fue tan grave y consideran que no debería dejar su puesto al frente de la Federación Española de Fútbol por su actitud. Una de ellas la cantante Ainhoa Cantalapiedra, que no ha dudado en mojarse y confesar su opinión sobre la polémica: «Es lo de siempre: ¿por qué hacer una locura de algo tan normal? El amor, un beso, ¿Qué tiene de raro? Supongo que fue por la felicitación, por el cariño, por el momento, por la euforia. Yo me preocupo más si llega y le hace así, diría ‘esto no’. Pero un beso, ¿por qué no? que viva el amor» apunta.

«¿Dimitir por darle un beso? No me voy a meter en camisa de once varas, pero si solamente ha sido un beso, ¿qué tiene de malo? No entiendo. Ni ha abusado de ella, ella no ha puesto ninguna queja* no sé, yo creo que es cosa de dos, sobre todo» añade, dejando entrever que si Jenni Hermoso no se ha sentido agredida ni se ha pronunciado al respecto, ella no ve por qué Rubiales debería renunciar a su cargo.

