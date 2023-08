El puesto de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol pende de un hilo. Su polémico beso a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial ha desatado una oleada de críticas sin precedentes y se especula con que podría verse obligado a dimitir a pesar de las disculpas en las que justificó que había sido un gesto espontáneo y sin ningún tipo de mala intención.

Siendo el tema más candente del momento, son numerosos rostros conocidos los que se han pronunciado sobre el asunto, criticando abiertamente a Rubiales y opinando que debería dejar de inmediato su puesto al frente de la RFEF.

Bárbara Lennie, en plena promoción de la película ‘Las chicas están bien’ -que protagoniza junto a Irene Escolar e Itziar Manero, y supone el estreno de Itsaso Arana como directora- ha condenado el beso a Jenni Hermoso, criticando como su actitud ha enturbiado las histórica victoria de las chicas de La Roja en el Mundial: «Encima ahora viene éste en el último minuto y va a ser tan protagonista…. es una gran injusticia y no creo que haya que darle eses espacio. Espero que los dioses le saquen del medio, no que lo maten, pero si te crees que puedes hacer eso… Es un acto reflejo muy heavy, no le ha dado un cachete en el culo no sé por qué» ha opinado.

Cristina Porta, que trabajó con Rubiales mientras cubría un Mundial masculino como reportera, ha definido al presidente de la RFEF como un «hombre que genera mucha polémica». «Es muy autoritario y hay gente a la que le gusta y otros que no le aguantan, pero tú imagínate que eso lo hace un presidente… voy a poner el ejemplo de Florentino Pérez, que jamás lo haría. ¿Por qué al presidente de la federación se le permite?«.

«Es inconcebible, deberían echarlo, pero creo que no va a ocurrir. Ya han pasado cosas en la Federación muy heavys y su cabeza jamás ha peligrado, no sé por qué. Yo no tengo nada en contra de él, pero la suma de errores es algo imperdonable, deberíamos estar todos luchando para que no esté en el cargo» ha añadido.

