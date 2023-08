El gobernador Gerardo Zamora inauguró esta mañana el nuevo edificio del Ministerio de Salud de la Provincia, acompañado por Carla Vizzotti, titular de la cartera santaria nacional, junto con la presidenta provisional del Senado, Claudia de Zamora.

Tras el corte de cintas, se realizó en el hall de entrada al edificio el descubrimiento de un monumento en honor al Dr. Ramón Carrillo, para luego hacer un recorrido por las modernas instalaciones ubicadas sobre avenida Belgrano, en la ciudad Capital.

El acto central se desarrolló en el salón auditorio que lleva el nombre del prestigioso sanitarista santiagueño, colmado de público. Además de las autoridades mencionadas, fueron parte del panel el vicegobernador Carlos Silva Neder; la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif; el subsecretario de Salud, Cesar Monti y el coordinador general del Ministerio de Salud local, Norberto Zanni.

Entre las autoridades presentes estuvieron el jefe de Gabinete, Elías Suárez; la intendente de la Capital, Norma Fuentes; legisladores nacionales, provinciales, representantes del Poder Judicial, académicos, entre otros. También los funcionarios nacionales Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud OPS; el director nacional de Adolescencia y Juventudes, Juan Carlos Escobar y la directora de Salud Sexual y Salud Reproductiva y Coordinadora Nacional del Plan ENIA, Valeria Isla.

Las palabras de bienvenida las realizó la ministra de Salud de la provincia, quien destacó que en este acto tiene “un doble privilegio… porque por un lado se puede compartir este momento, y por otro, por liderar este equipo de trabajo que supo dar batalla durante la pandemia, dando apoyo y esperanza a los que más lo necesitaron”.

A su turno, Vizzotti dijo que “es un honor estar en este paso fundamental para seguir jerarquizando la salud” y destacó “la mirada del gobernador, de la ex gobernadora Claudia de Zamora en relación a priorizar la salud desde siempre, mucho antes de la pandemia, con una mirada innovadora, una mirada integral que hace que la salud trasciende”.

Consideró además que esta imponente obra permite “reivindicar al Estado y a todos los empleados de los estados nacionales y provinciales como actores fundamentales para que las políticas públicas se puedan llevar a cabo y lleguen a la gente”.

“Hoy en Santiago del Estero –agregó- estamos inaugurando el edificio del Ministerio de Salud de una provincia para reivindicar las convicciones que tenemos en el Ministerio de Salud de la Nación, en el Gobierno Nacional y en la provincia de Santiago del Estero”.

El gobernador Zamora fue el encargado de cerrar el acto con su mensaje, en el que agradeció al sector público de la salud “por el compromiso, el esfuerzo puesto en momentos difíciles que tuvo la humanidad, y el permanente compromiso con la salud pública en tiempos difíciles que vivimos, actualmente, en nuestro país ante la situación económica”.

“Para nosotros, la salud pública es considerada, junto con la educación, algo fundamental”, subrayó Zamora, para luego hacer un llamado a todo el pueblo santiagueño: “No somos la misma provincia, y aunque tengamos un presente complicado con muchas dificultades y varias incertidumbres de lo que va a pasar, tenemos que tener fe en nuestras propias fuerzas y en nuestro futuro como sociedad, porque una sociedad disgregada no sirve, una sociedad que basa su fundamento en el enojo y en el odio no sirve”.

Para finalizar, el mandatario dejó una frase de Ramón Carrillo que sintetiza el espíritu del trabajo que Nación y provincia levantan como bandera en defensa de la salud pública: “Para comprender bien nuestros objetivos de gobierno en materia sanitaria, es necesario fijar previamente con claridad los fines de la ciencia médica organizada por el Estado en beneficio de la mayoría”.