Cuando todo parecía ir bien entre Antonio David Flores y Olga Moreno, la empresaria ha dado una entrevista en su revista de cabecera y ha explicado que ha dado un paso muy importante que marcará el futuro de su nueva relación amorosa. Olga Moreno mantiene un romance estable con Agustín Etienne, su representante y amigo. Asegura que lo más importante para ella es que no han dejado de lado su amistad y siguen haciendo muchos planes que le recuerdan que apostar por el ha merecido la pena. En un primer momento le costó mucho decidirse porque después de romper con Antonio David el foco estaba puesto sobre ella y todo el mundo quería saber qué decisión estaba tomando en cada momento. Recibía críticas muy fuertes por parte de los fans de Rocío Carrasco y todo esto hizo que se refugiase en un discreto segundo plano.

Olga Moreno no quiere regresar a la televisión y lo único que ha hecho ha sido hablar con su publicación de confianza para explicar en qué momento se encuentra. Ha anunciado que ha iniciado los trámites de separación con Antonio David Flores y también ha aprovechado para lanzar un ataque asegurando que Agustín le trata como ningún hombre le ha tratado antes. «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz. A mis hermanas y a mis padres les gusta mucho Agustín. Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente», ha explicado Olga en Semana.

Antonio David Flores ha quedado en una situación realmente comprometida después de estas declaraciones porque demuestran que Olga no guarda un buen recuerdo de él. No podemos olvidar que en Sálvame dijeron que Antonio David le había sido infiel a Moreno en numerosas ocasiones. Es más, todavía hay mucha gente que sigue pensando que Antonio David compaginó su relación con Marta Riesco con los últimos coletazos de su matrimonio. Olga ha pensado que la única opción que le queda para seguir adelante es contar la verdad y por eso mismo se ha propuesto divorciarse de anterioridad David Flores y ha llamado a su abogado para que inicie los trámites.

>Olga Moreno no se divorciaba de Antonio David Flores porque consideraba que no era un asunto urgente y aseguró que cuando tuviera que dar el paso lo daría sin problemas. Este momento ha llegado y recientemente ha explicado que quiere divorciarse del antiguo colaborador de Sálvame porque considera que hay cosas que no están bien y cree que la única forma de seguir avanzando es cerrando asuntos. Olga ha explicado que ha cambiado de vida por completo y ahora no tiene ningún motivo para conservar su matrimonio con Antonio David Flores. Supuestamente la relación entre ellos no es del todo tensa, pero las palabras que le ha dedicado Olga a Antonio David darán mucho de que hablar. Ha llamado a su abogado para iniciar los trámites de divorcio.

Olga Moreno ha hablado en un tono muy cariñoso de Agustín Etienne, asegurando que sigue siendo su representante en los medios de comunicación. Ha explicado que Agustín le consulta todo y que no toma ninguna decisión sin su permiso. Por eso confía plenamente en él y ha encajado también entre su grupo de amigos. «No ha cambiado absolutamente nada, él está exactamente igual: me lo consulta todo, me da su opinión. En ese sentido es lo mismo que antes de que fuésemos pareja; cuando éramos amigos también me lo ponía muy fácil. ES que de verdad creo que a toda mujer le gustaría tener a una pareja así. Me respeta, me da mi sitio. Todo le parece bien, somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas. No sé, me

transmite mucha tranquilidad», ha asegurado.





