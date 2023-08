La delegación de deportistas que representa a la Provincia de Santiago del Estero en los Juegos Nacionales Evita Urbanos 2023, llegó a Buenos Aires para dar inicio al sueño de lograr un buen desempeño durante la competencia.

Las disciplinas que participan son: Básquet 3 vs 3 masculino, Sub 14 Club Independiente y sub 16 Club Quimsa, 3 vs 3 Fem Sub 14 y 16 Club Olímpico.

Ajedrez Sub 14 y 16 Mixto integrado por jóvenes de Capital, Banda, Pozo Hondo, Frías, Selva y Los Juries.

Breaking masc sub 16, Capital.

Freestyle masc y Fem sub 18, Capital.

Escalada masc y fem Sub 15 de Capital.

Todos los representantes están coordinados por la Prof. De la Secretaria de Deportes, Sara Radi.