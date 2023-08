En un mar de dudas sobre lo que puede acontecer mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio intentará aprobar una reforma de la Ley de Alquileres, aunque por estas horas padece dolores de cabeza para reunir un quórum que aún no está asegurado, y encima todavía no logra cerrar la grieta interna con un sector importante del espacio que no comparte regular la actividad y apuesta a la derogación de la norma.

En tanto, el Frente de Todos empuja su propio dictamen, que mantiene los trazos gruesos de la actual ley, pero no colaborará con el quórum porque en el mano a mano la oposición tiene más chances de imponer su propia iniciativa.

A priori, Juntos por el Cambio tiene un acuerdo con un sector importante del Interbloque Federal y con los seis diputados de Provincias Unidas. Pero la cuenta todavía no cierra para garantizarse los 129 diputados para habilitar la sesión, cuyo comienzo está previsto para las 12 del mediodía de este miércoles.

De todos modos, está muy cerca del objetivo: necesita asegurarse la asistencia completa de sus 117 miembros, reconfirmar el acuerdo que tiene con Córdoba Federal e Identidad Bonaerense, así como con Provincias Unidas, y luego afinar el lápiz para convencer al par de diputados que le estaría faltando.

Los cuatro diputados del Frente de Izquierda ya adelantaron que no van a contribuir con el quórum porque consideran que la reforma impulsada por Juntos por el Cambio y sus socios tiene como objetivo sacrificar las partes a favor del inquilino que había consagrado la mal llamada «Ley Lipovetzky».

NOTICIAS ARGENTINAS