Si bien recién comenzó su etapa con la camiseta del Inter Miami, es sabido que Lionel Messi se encuentra en la etapa final de su carrera y que todo el mundo está al tanto de esto. Por eso mismo, su retiro es una pregunta recurrente en las distintas entrevistas que brinda a los medios.

En una de sus últimas entrevistas, el astro argentino respondió: “Creo que para el después hay tiempo de pensar, de analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, puede ser poco o mucho. Disfrutar al máximo como lo estoy haciendo en este momento. Disfrutar de cada momento, sobre todo porque esto ya no vuelve y después no quiero arrepentirme de nada”.

“Todavía no lo pienso, te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda”, completó sobre la pregunta.

También se refirió a su familia: “Habíamos pasado dos años complicados (en París), la verdad que no habíamos estado bien, nos había costado. La verdad era un poco de volver a lo que éramos cuando estábamos en Barcelona, disfrutar del día a día, de los nenes, de que la familia esté bien”.

NEXOFIN