Silvia Bronchalo está en Tailandia para intentar ayudar a Daniel Sancho. El joven cocinero se encuentra interno en prisión después de haber confesado el asesinato de Edwin Arrieta. Cada vez van viendo la luz más detalles sobre esta historia y estamos en disposición de afirmar que la situación es realmente tensa porque los abogados de Daniel cada vez se encuentran con más impedimentos para organizar una buena estrategia de defensa. El objetivo era demostrar que Daniel Sancho no había cometido el crimen de Edwin Arrieta de forma premeditada para que así no fuera condenado a pena de muerte. Ha salido publicado que la familia de Daniel Sancho dentro de lo que cabe está relativamente tranquila en ese sentido porque en Tailandia nunca han llegado a ejecutar a ningún turista. Pero también se plantea otra posibilidad.

Supuestamente las autoridades tailandesas están deseando cerrar el caso porque todo esto ha afectado a la reputación de la isla. Recordemos que Tailandia vive principalmente del turismo y por ese motivo necesitan tener buena imagen. Silvia Brochalo ha viajado hasta allí para estar cerca de Daniel Sancho y lo último que se sabe es que no deja de llorar porque el estado de Daniel no es bueno, a pesar de que Silvia dijera lo contrario la primera vez que habló sobre este tema. Es la primera y única vez que ha hablado de este asunto porque considera que ella nunca ha participado de esto y que no tiene ninguna necesidad de hacerlo en este momento. “Está siendo muy difícil. Daniel está bastante mejor. Daniel está tranquilo y solo espero que se resuelva todo. Lleva diez días, está bastante mejor dentro de lo que cabe», dijo.

Ahora sabemos que esta información no se corresponde exactamente con la realidad porque Silvia está muy afectada tras ver a Daniel emocionarse y llorar a través de una pantalla. Las visitas que recibe el hijo de Rodolfo Sancho están limitadas y siempre se producen bajo la vigilancia pertinente. Daniel y Silvia deben hablar a través de una pantalla mientras las autoridades controlan que todo esté en orden y esta situación ha terminado con la paciencia del joven cocinero. El periodista y presentador Nacho Abad asegura que Daniel Sancho ha tenido un ataque de ansiedad. «Es incapaz de articular palabra y Silvia Bronchalo entra en llanto también», explica.

>Hay una gran indignación porque algunos medios han asegurado que la obsesión de Daniel Sancho en prisión es conservar su buen aspecto físico y que dedica a gran parte del tiempo a hacer deporte. También es cierto que objetivamente esta teoría tiene varios flecos sueltos porque Daniel en estos momentos está en la enfermería por un problema de salud. A pesar de que se debería haber incorporado con el resto de reclusos, todavía no ha dado el paso porque las autoridades consideran que hasta que este problema médico esté resuelto no puede hacerlo. Periodistas expertos en el tema han explicado que a ningún policía tailandés le interesa que a Daniel Sancho le pase nada dentro de la cárcel porque podría crear un conflicto de intereses.

Ha salido publicado que Daniel Sancho corre peligro porque presuntamente su estado mental no es bueno y por ese motivo está vigilado las 24 horas del día. También es cierto que cuando se una al resto de reclusos con los que compartirá celda, no tendrá esta vigilancia y tampoco disfrutará de ningún trato de favor. Sí es verdad que la buena situación económica de su familia le ayudará a sobrevivir mejor dentro de prisión porque su madre ha depositado un dinero que se le irá entregando poco a poco a Daniel para que pueda disfrutar de una mejor vida. En caso contrario solamente puede comer lo que le ponen en el menú de la cárcel: pollo cocido, arroz o caldo.

COTILLEO