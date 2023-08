Matías Prats ha sorprendido a los seguidores del mítico reality «Gran Hermano Vip 8» siendo uno de los concursantes confirmados para esta nueva edición y que ya se han conocido a gran parte del elenco que participaran en la octava edición de este año. Así ha apenas tres semanas de que comience la emisión del programa, el conocido periodista Matías Prats vivirá la experiencia junto al resto de sus compañeros en la casa de Guadalix.

Hace unos meses salió a la luz la noticia de que la periodista Marta Flich se convertirá en la nueva presentadora y conductora de «Gran Hermano Vip 8» durante los próximos meses que durará su emisión. Además Ion Aramendi compartirá su puesto de conductor del programa con Marta Flich, ya que. Él será el encargado de presentar los debates del finde semanas

En esta octava edición del conocido programa el periodista de deportes Matías Prats, cambia el plató al que está acostumbrado por vivir una experiencia en directo y con la vista de los espectadores puesta en él las veinticuatro horas del día.

Telecinco ha sido el encargado de anunciar el fichaje del periodista con un nuevo formato de vídeo publicitario en el que aparece Matías Prats sentado en un sofá y va contando los puntos a los nominados. Así mientras Prats hace su confesión va hablando el «El Super»,: «Buenas noches Matías, no intentes meterme un gol. No saber jugar al fútbol no es una razón para nominar«, hablaba en tono irónico.

Así con este nuevo fichaje de «Gran Hermano Vip 8» Telecinco pretende hacer una apuesta más fuerte con el que quiere que suba la audiencia que ido perdiendo en los últimos meses y sobre todo desde que se cerrase el programa estrella de la cadena «Sálvame». Por el momento hay que esperar hasta el día 14 de septiembre para conocer quiénes serán los compañeros de Matías Prats.

