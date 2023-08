Hoy a las 18 horas, se presentará iuio – listx para morir con entrada libre y gratuita. La propuesta forma parte del proyecto institucional BOOM! del MAC.

Esta obra de Arte de Acción corresponde al proceso de investigación artística en curso: cuerpx situadx: emergencias artísticas de Salta y el NOA construidas desde el afecto: cuerpx-territorio de Exequiel Ramos con tutoría de Soledad Sanchez Goldar.

Este proyecto fue beneficiario del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural de Salta 2023 y de una beca de investigación de artes escénicas del Instituto Nacional del Teatro.

Sobre el proyecto iuio – listx para morir

Proceso de investigación artística situada: cuerpx-territorio, que se desempodera, entonces lo no humano y humano coexisten. La tierra nos da los yuyos y al tomarlos el tiempo-espacio quiebra su línea de progreso. Lavar el antropocentrismo heredado de occidente en unión con tres horizontes utópicos de emancipación, resistencia y lucha: descolonización, despatriarcalización y despatrimonialización.

Autoría: Exequiel Ramos

Tutora beca de investigación: Soledad Sanchez Goldar.

Fotografía: Soledad Sanchez Goldar

Este trabajo de investigación artística cuenta con el apoyo de la beca del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural Salta 2023.

Exequiel Ramos es bailarín-investigador, coreógrafo, gestor cultural y profesor de danza con orientación en danza contemporánea.

Formado en técnicas de la danza postmoderna, con la beca del Fondo Nacional de las Artes (2015) “técnica Cunningham – release”.

En artes del movimiento y escénicas recibió las becas de estudio del Instituto Nacional del Teatro: 1) Entrenamiento Actoral “(e)moción vinculante “con la Lic. Jazmín Sequeira (Córdoba 2018) y 2) Entrenamiento e investigación del movimiento: Lo que acecha el recuerdo de sí, con la bailarina Marina Sarmiento (Córdoba 2021).

Se entrenó y tomó cursos de perfeccionamiento en técnicas de danza contemporánea con grandes artistas entre ellxs se destaca: Alma Canobbio (Salta), Esteban Cárdenas (Rosario), Rosa María Torres ( Rosario), Rebecca Hilton ( Australia), Ana Garat (Bs As), Gerardo Litvak (Bs As), David Farias (Rosario), Jazmín Sequeira (Cba), David Zambrano (Bruselas), Daniel Lepkoff ( EEUU), Maricel Álvarez (Bs As), Silvina Szperling (Bs As), Carlos Osatinsky y Fernando Pellicioli (GER-ARG), Melina Seldes (Bs As), Marina Sarmiento, Adrián Ferreyra (Cba) entre otrxs.

En gestión cultural produce el Festival “Al margen. danza teatro, expresiones contemporáneas” en sus ediciones 2016, 2018 y 2022 en Salta y el espacio de formación en danza “Encuentro de danza teatro en el NOA” en sus ediciones 2017, 2019 y 2023 en Salta.

Con su obra unipersonal “DE CUIR” danza teatro, forma parte del Catálogo de Espectáculos del Instituto Nacional del Teatro Argentina (2022-2024).

Trabaja en la escena con el grupo Cuerpes de Salta (2017-2023) presentando la obra Tomar(te) teatro de danza, cuya obra fue seleccionada en el concurso nacional SITUAR DANZA del Ministerio Cultura Nación 2023.