Luis Miguel y Paloma Cuevas están arrasando en América gracias a la gira que ha organizado el cantante para celebrar su nuevo disco. Luis Miguel siempre ha sido un artista muy reconocido y ahora que mantiene una relación sentimental estable con la diseñadora su fama no ha hecho más que aumentar. En España mucha gente seguía sus pasos, pero desde que se enamoró de Paloma a Cuevas todo ha ido a más. En Cotilleo.es explicamos que el cantante era uno de los mejores amigos de Enrique Ponce y por ese motivo el torero ha roto su amistad con él. Se siente traicionado y considera que Luis Miguel se ha saltado todos los límites de la amistad porque presuntamente empezó a cortejar a Paloma hace muchos años.

Ha salido publicado que Luis Miguel coincidió con Paloma Cuevas y con Enrique Ponce en una fiesta. En seguida quedó prendado de la empresaria y esta le dijo que era fan de su música y que le encantaría escuchar su último disco. La cuestión es que eran altas horas de la madrugada y que no había ningún sitio abierto, así que el artista mandó a uno de sus empleados en su avión privado a otro país para comprar su último CD y regalárselo a Paloma. En aquel momento a Enrique Ponce no le pareció nada extraño y pensó que simplemente quería tener un detalle con su mujer, pero ahora sabe todo lo que había detrás.

En Cotilleo.es tenemos la última hora del estado de salud de Luis Miguel después de su ingreso de urgencia en un hospital chileno. El intérprete estaba en un hotel con Paloma Cuevas y empezó a sentirse mal, se asustó bastante porque su estado debe ser bueno para dar lo mejor de él en sus espectáculos y por eso llamó a uno de sus empleados. No tuvo más remedio que ingresar en un hospital chileno. ¿El motivo? Una periodista del citado país lo ha contado todo para callar los humores y para conseguir que todo siga su curso. Es decir, el antiguo amigo de Enrique Ponce continuará su gira. «Luis Miguel habría asistido a urgencias de una clínica del sector oriente porque se encuentra con un cuadro gripa», dice la profesional anterior.

>Fuentes cercanas aseguran que Luis Miguel y Paloma Cuevas han pasado por el altar en secreto para formalizar su relación y la familia de la diseñadora asegura que esto no es posible porque paloma nunca hubiera dado ese paso sin ciertas personas. La que fuera mujer de Enrique Ponce mantiene una relación muy especial con el hijo de su hermano y por ese motivo no se habría casado con Luis Miguel sin su compañía. Esto es una de las pruebas que demuestran que Paloma y Luis Miguel todavía no están casados.

Paloma Cuevas siempre ha mantenido las distancias a la hora de hablar de Luis Miguel, tanto que nunca ha llegado a confirmar que mantiene una relación sentimental estable con él. La cuestión es que los hechos hablan por sí solos. Una conocida publicación ha pillado a la diseñadora montando en el avión privado de Luis Miguel, el mismo vehículo que utilizó el cantante para hacerle su primer regalo. En Cotilleo.es también sabemos que Paloma Cuevas ha estado muy presente durante la última gira de Luis Miguel y se ha alojado con él en un hotel de lujos situado en Buenos Aires. La antigua mujer de Enrique Ponce aprovechaba su ratos libres para comprar por la ciudad y después acudía a los espectáculos de su nuevo novio. Ha salido publicado que Paloma iba acompañada de sus dos hijas.





COTILLEO